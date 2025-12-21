CANAL RCN
¡Se reveló quiénes presentarán el After Show de La Casa de los Famosos Colombia 2026! ¿Hubo cambios?

¡Ya es oficial! Descubra quiénes reaccionarán a todo lo que ocurra dentro de la 'casa más famosa del país'.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

diciembre 21 de 2025
06:27 p. m.
La Casa de los Famosos Colombia 2026 se estrenará el próximo lunes 12 de enero.

Al igual que en la temporada anterior, los presentadores de la 'casa más famosa del país' serán Marcelo Cezán y Carla Giraldo.

Además, el pasado 18 de diciembre de 2025, a través de las redes sociales oficiales de La Casa de los Famosos Colombia 2026, se informó quiénes presentarán el After Show. ¿Hubo cambios o se conservó la misma dupla? Entérese aquí en Noticias RCN.

¡Estas serán las presentadoras del After Show de La Casa de los Famosos Colombia en 2026!

A poco menos de un mes para que inicie una nueva temporada de la telenovela de la vida real, se confirmó que el After Show de La Casa de los Famosos Colombia 2026 seguirá siendo animado por Karen Sevillano y Vicky Berrío, la pareja de trabajo que brilló en el 2025.

"Lo bueno se repite y por eso continúa el 'After' con Karen y Vicky", se precisó en las redes sociales del Canal RCN.

"Es un honor para nosotros confirmarles oficialmente que Karen Sevillano y Vicky Berrío nos seguirán divirtiendo con sus ocurrencias y personalidades. ¿Cuántos emocionados como nosotros con la noticia?", se complementó.

Tras esa revelación, Karen Sevillano reposteó la publicación del Canal RCN y la acompañó con el siguiente mensaje:

Sí, mi linda.

Mientras tanto, Vicky Berrío también se emocionó al máximo y se manifestó en sus redes sociales con un "vamos que vamos".

¿En dónde se puede ver el After Show de La Casa de los Famosos Colombia 2026?

El After Show de La Casa de los Famosos Colombia 2026 siempre se emite después de cada gala principal.

Es así como los televidentes, al igual que en la temporada anterior, podrán conectarse a través de la pantalla principal o de la App del Canal RCN, a la que se puede acceder aquí.

 

 

