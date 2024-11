Álex Escobar fulminó a los hinchas del América por poca asistencia: "Esperamos que los otros noveleros vengan el domingo”

Este jueves 14 de noviembre, América de Cali selló el todos contra todos de la mejor manera tras vencer al Once Caldas por 3-0.

Los escarlatas hicieron respetar su casa y consiguieron tres puntos que de paso le dieron la 'ventaja deportiva', o como se le ha dicho popularmente, el 'punto invisible'.

Sin embargo, la victoria del América no dejó buenas sensaciones del todo en las sus filas. Más allá de lo futbolístico, el técnico encargado, Alex Escobar, se mostró molesto por la poca asistencia de público en la noche del jueves en el Pascual Guerrero.

La fuerte crítica de Escobar por la poca asistencia

Tras el triunfo ante el elenco de Manizales, Escobar se despachó en rueda de prensa y lanzó un contundente mensaje al hinchada americana.

"Realmente me duele que el hincha no venga porque todo el campeonato estuvimos de primeros, y a la gente que habla por las redes y que finalmente no son hinchas, sino detractores de la institución", dijo de entrada.

Siguiendo por la misma línea, Escobar felicitó a los pocos asistentes que fueron el jueves y de paso lanzó pullas de cara al duelo del domingo que tendrán por Copa Betplay.

"Quiero mandar una declaración, que el hincha verdadero fue el que vino hoy. Felicitarlos a ellos y esperamos que los otros noveleros vengan el domingo”, agregó.

Aquí las palabras de Alex Escobar

América de Cali ya tiene rivales en cuadrangulares

Los escarlatas liderarán el grupo B tras lo hecho en el todos contra todos. La suerte decidió que el elenco del Polilla Da Silva compartirá zona con Once Caldas, Junior y Tolima.

La primera fecha para el equipo americano será la próxima semana ante Junior en la ciudad de Barranquilla con hora por definir.