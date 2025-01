El equipo de la Liga BetPlay que le abrió las puertas a Fredy Guarín: "sí me gustaría"

El retorno de Fredy Guarín al fútbol colombiano podría ser una realidad en el corto plazo.

Tras varios años de superación y descanso, el exjugador de la Selección Colombia y destacado futbolista internacional dejó claro que no descarta volver a las canchas en 2025, especialmente en la Liga BetPlay.

En una reciente entrevista en el programa Blog Deportivo, el mediocampista reveló que su deseo de regresar al fútbol es fuerte, y que ya está trabajando en su preparación para hacer posible ese anhelado retorno.

Guarín, quien alcanzó fama mundial con la Selección Colombia durante el Mundial de Brasil 2014, aseguró que su deseo de volver a jugar es más fuerte que nunca.

Me levanto todos los días y me dan muchas ganas de volver. Hay una puerta abierta que me la abrió el doctor Carlos Ferreira en Alianza F.C. Me puso el equipo a disposición si quería jugar y se lo agradezco mucho