Ángel Barajas, el mejor atleta colombiano del 2024

El joven gimnasta cucuteño Ángel Barajas fue galardonado en la noche de este lunes 20 de enero como el mejor atleta del año 2024, luego de tener un periodo soñado en el que evidentemente su premio más importante fue el de colgarse la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024.

En medio de la gala de premiación Altius 2024, el joven gimnasta recibió el galardón a mejor atleta del año y el aplauso de todos los asistentes al evento que contó con algunas de las máximas figuras del deporte colombiano.

Mejor atleta colombiano del 2024

Ángel Gabriel Barajas Vivas consiguió varios triunfos en lo corrido del año. Sin lugar a dudas, el más importante fue el colgarse la medalla de plata en los Juegos Olímpicos Paris 2024 en el aparato de Barra Fija, en gimnasia artística masculina.

Sin embargo, también ganó medalla de Bronce en la Copa del Mundo de Cairo-Egipto, en el aparato de barra fija. Medallas de bronce en la copa del mundo de Baku (Azerbaiyán), en los aparatos de Barras Paralelas y Barra fija.

Una medalla inolvidable para Colombia

Barajas, con 17 años que tenía en ese momento, compitió como todo un profesional arriba de la barra en París 2024.

El camino de este joven de Cúcuta que creció admirando los éxitos de su paisano Jossimar Calvo, el primer colombiano en clasificar a una final olímpica en Rio de Janeiro-2016, no fue fácil. Su pasión requería de interminables horas de entrenamiento y del esfuerzo de su madre y sus hermanos, a los que siempre agradece su apoyo.

RELACIONADO Ángel Barajas tendrá que pasar por el quirófano y se perderá importante competencia

"Llevo 13 años trabajando, y en estos 13 años no puedo decir que no hay día en que no llore", contó al terminar su prueba. "Hay días en que las cosas no salen muy bien y uno siempre quiere salir adelante", fueron algunas de las palabras del deportista al finalizar la competencia.

Barajas fue reconocido de manera inmediata en su natal Cúcuta, donde miles de personas lo recibieron en el aeropuerto luego de viajar desde París con una de las cuatro medallas olímpicas para Colombia en el 2024.

Sin lugar a dudas, este es un premio completamente merecido para un deportista que ha dejado en lo más alto la bandera colombiana en el mundo y que se prepara para dar nuevas alegráis al país en Los Ángeles 2028.