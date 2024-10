Argentina perderá gran figura para la próxima doble fecha: baja sensible

La Selección de Argentina estaba de fiesta tras el 6-0 conseguido contra Bolivia; sin embargo, llegó una pésima noticia desde España. Giovani Lo Celso, quien atravesaba un momento deportivo estupendo con el Real Betis, se practicó unos exámenes médicos y los resultados fueron desalentadores. Según la 'Cadena Ser', el mediocampista estará "de 4 a 6 semanas de baja".

Lo Celso integró el onceno de Lionel Scaloni en el Estadio Monumental de Maturín; sin embargo, fue sustituido al 68' por Leonardo Balerdi. En los entrenamientos previos al duelo en el Monumental, sintió una molestia física. El cuerpo técnico de la 'albiceleste' decidió desafectarlo de cara al duelo contra la 'verde', para evitar un empeoramiento de dicha lesión.

El jugador surgido en Rosario Central no se mostró muy positivo de cara al diagnóstico. "Sentí unas molestias, hay que revisarlo con el médico", dijo 'Gio'. Lo Celso se perdería los siguientes ocho o nueve partidos con Betis (vs. Osasuna, Copenhague, Atlético Madrid, Gévora, Athletic Club, Celje, Celta de Vigo y Valencia).

Dura baja para Argentina y Manuel Pellegrini

El mediocentro rosarino, de 28 años, estaba teniendo un comienzo de temporada digno de enmarcar. El exjugador del París Saint-Germain y Villarreal llevaba cinco goles en sus últimos cinco compromisos ligueros (dos al Getafe, uno al Mallorca, uno a Las Palmas y uno al Espanyol), siendo el goleador del cuadro sevillano.

Después de perdido el Mundial de Catar 2022 se había convertido en una pieza importante para Scaloni. Recordemos que Lo Celso fue quien asistió a Lautaro Martínez para el gol del título en la gran final de la Copa América 2024. Su partido contra Venezuela fue el 60 en Argentina y empezaba a darle razones a Scaloni para ser titular.

"En el entrenamiento previo no se sintió bien, por eso no formó parte del equipo. Tuvo un problema, no sé si decir muscular, aunque no sabemos el alcance porque fue repentino", dijo el DT argentino.

Giovani Lo Celso y su video llegando a Sevilla