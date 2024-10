Arturo Vidal 'pidió la cabeza' de Ricardo Gareca: polémica en Chile antes de enfrentar a Colombia

Chile se jugará una 'final' el próximo martes 15 de octubre, día en que visitará a la Selección Colombia para disputar un duelo correspondiente a la décima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Arturo Vidal, quien en el último tiempo se ha dedicado a criticar la gestión de Ricardo Gareca, le hizo una polémica petición a Pablo Milad, presidente de la Federación de Fútbol de Chile.

El volante de Colo-Colo no ha sido tenido en cuenta por el 'Tigre' desde su llegada al banquillo de la 'roja'. Gareca ha instaurado un cambio generacional, por lo cual ha relegado a otros experimentados como lo son Alexis Sánchez, Gary Medel y Claudio Bravo, ya retirado. Hasta el momento, los resultados han sido decepcionantes y Chile no aguanta una derrota más.

Esta selección lleva cuatro derrotas consecutivas y es 'colera' en la tabla de posiciones, con 5 puntos de 27 posibles. De perder en el Metropolitano, quedaría al borde de su tercera eliminación al hilo (no clasificó a Rusia 2018 y Catar 2022). Pues bien, para el exjugador de Barcelona el duelo en el 'Coloso de la Ciudadela' será determinante para la continuidad de Gareca.

¿Qué dijo Arturo Vidal sobre Ricardo Gareca?

"Es difícil, así como está la cosa no sé. Vamos a ver que pasa contra Colombia, ojalá que muestren algo mejor, que el equipo se suelte, que empiece a jugar, tenga una idea de juega y puedan sacar los tres puntos. Esa decisión (la salida de Gareca) no la tomo yo, pero si no se gana contra Colombia ojalá que el presidente (Pablo Milad) piense bien lo que viene, porque todavía hay opciones para clasificar al Mundial", señaló el 'King' en unas declaraciones recogidas por 'La Tercera'.

El exjugador de Juventus descartó unirse al proceso actual. "En este proceso no, si hay otro seguramente estaré ahí y lo daré todo para clasificar al Mundial", concluyó.

Selección Colombia vs. Chile: hora y dónde ver EN VIVO