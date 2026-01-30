Así quedó la tabla del descenso tras las derrotas de Deportivo Cali y Jaguares

Este jueves, se jugaron varios partidos correspondientes a la fecha 3 de la Liga BetPlay, donde varios clubes que están comprometidos en la tabla del descenso vieron actividad, comenzando con Deportivo Cali, que tuvo una nueva caída.

Además, Internacional de Bogotá y Jaguares de Córdoba, que estarán en la pelea por escapar del 'fantasma de la B' durante todo el año, protagonizaron uno de los partidos de la jornada con un triunfo cerrado del cuadro bogotano que pone a muchos a hacer cuentas.

Tabla del descenso tras la fecha 3

Deportivo Cali cayó por 2-1 en su visita al estadio Cincuentario de Medellín donde enfrentaron a Águilas Doradas, con un agónico gol al 90+6 del equipo antioqueño. Esto, sumado al triunfo de Internacional de Bogotá por 3-2 ante Jaguares, le hace perder la poca ventaja que tenían en el arranque de campeonato.

RELACIONADO Comunicado oficial del IDRD sobre el estado de la cancha de El Campín

Tanto Cali como Inter tienen 81 partidos disputados y ahora solo hay un punto de diferencia entre ambos (86 y 85, respectivamente). Entre tanto, Jaguares, que solo ha jugado 2 partidos y tiene 3 puntos, está con un promedio muy alto que los deja en la casilla 10, sin aparente riesgo.

Cúcuta Deportivo, que solo ha sumado un punto en tres partidos disputados se encuentra en el fondo de la tabla, pero con un repunte en los próximos partidos, al no tener promedio acumulado, escalaría en la tabla al igual que Jaguares.

Finalmente, Boyacá Chicó, con el promedio de puntos más bajo (0.86) y con los mismos 81 partidos que Cali y Jaguares, sigue sin despegar en este 2026 y el panorama para su eventual salvación se sigue complicando.