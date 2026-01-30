CANAL RCN
Deportes

Así quedó la tabla del descenso tras las derrotas de Deportivo Cali y Jaguares

Deportivo Cali tuvo su segundo pinchazo en la Liga BetPlay y la tabla del descenso sigue siendo un problema para la nueva administración.

Deportivo Cali Internacional de Bogotá (1)
FOTO: Deportivo Cali | Internacional de Bogotá

Noticias RCN

enero 30 de 2026
06:52 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este jueves, se jugaron varios partidos correspondientes a la fecha 3 de la Liga BetPlay, donde varios clubes que están comprometidos en la tabla del descenso vieron actividad, comenzando con Deportivo Cali, que tuvo una nueva caída.

Top 10 de las mejores ligas de fútbol del mundo: ¿En qué posición quedó la colombiana?
RELACIONADO

Top 10 de las mejores ligas de fútbol del mundo: ¿En qué posición quedó la colombiana?

Además, Internacional de Bogotá y Jaguares de Córdoba, que estarán en la pelea por escapar del 'fantasma de la B' durante todo el año, protagonizaron uno de los partidos de la jornada con un triunfo cerrado del cuadro bogotano que pone a muchos a hacer cuentas.

Tabla del descenso tras la fecha 3

Deportivo Cali cayó por 2-1 en su visita al estadio Cincuentario de Medellín donde enfrentaron a Águilas Doradas, con un agónico gol al 90+6 del equipo antioqueño. Esto, sumado al triunfo de Internacional de Bogotá por 3-2 ante Jaguares, le hace perder la poca ventaja que tenían en el arranque de campeonato.

Comunicado oficial del IDRD sobre el estado de la cancha de El Campín
RELACIONADO

Comunicado oficial del IDRD sobre el estado de la cancha de El Campín

Tanto Cali como Inter tienen 81 partidos disputados y ahora solo hay un punto de diferencia entre ambos (86 y 85, respectivamente). Entre tanto, Jaguares, que solo ha jugado 2 partidos y tiene 3 puntos, está con un promedio muy alto que los deja en la casilla 10, sin aparente riesgo.

Cúcuta Deportivo, que solo ha sumado un punto en tres partidos disputados se encuentra en el fondo de la tabla, pero con un repunte en los próximos partidos, al no tener promedio acumulado, escalaría en la tabla al igual que Jaguares.

Finalmente, Boyacá Chicó, con el promedio de puntos más bajo (0.86) y con los mismos 81 partidos que Cali y Jaguares, sigue sin despegar en este 2026 y el panorama para su eventual salvación se sigue complicando.

tabla del descenso
FOTO: Dimayor
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

IDRD

Comunicado oficial del IDRD sobre el estado de la cancha de El Campín

Fútbol internacional

Top 10 de las mejores ligas de fútbol del mundo: ¿En qué posición quedó la colombiana?

Independiente Santa Fe

¿Más fichajes para Santa Fe? Esto es lo que se sabe y lo que dice Pablo Repetto

Otras Noticias

Laura Sarabia

Interponen queja disciplinaria en la Procuraduría contra Laura Sarabia por interventores de las EPS

El presidente Gustavo Petro la señaló por presuntamente engañar en la designación de interventores.

Resultados lotería

Resultados último sorteo lotería de Bogotá y Quindío del 29 de enero de 2026

Conozca los resultados de la Lotería de Bogotá y la Lotería del Quindío del 29 de enero de 2026. Revise aquí los números ganadores y los premios entregados.

La casa de los famosos

¿Se acabó la amistad?: un poder en La Casa de los Famosos generó estragos entre dos jugadores

Cuidado personal

Qué es la caminata del granjero y por qué es tendencia: guía de beneficios y técnica

Donald Trump

Presidente Trump aseguró que Putin aceptó pausar los bombardeos a Ucrania por una semana