Comunicado oficial del IDRD sobre el estado de la cancha de El Campín

El debate por el estado de la cancha del Estadio El Campín volvió a tomar fuerza, luego del estado en el que se encontraba en el partido entre Santa Fe vs. Pereira.

Ante este panorama, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) emitió un comunicado oficial en el que aclaró cuál es su rol actual y quién tiene la responsabilidad directa sobre el mantenimiento del escenario.

La entidad explicó el alcance de la Asociación Público-Privada (APP) que rige la operación del estadio y reiteró su compromiso con el interés deportivo y cultural de Bogotá.

El rol del IDRD y la concesión de El Campín

Según el comunicado, desde el 29 de octubre de 2024, el concesionario Sencia asumió la administración, operación y mantenimiento del Estadio El Campín, en el marco del proyecto APP.

Esto incluye la responsabilidad directa sobre el estado actual y futuro de la infraestructura, así como el cumplimiento de las normas técnicas y contractuales aplicables.

El IDRD precisó que, aunque ya no administra directamente el escenario, mantiene un papel clave a través de la interventoría del proyecto, desde donde ejerce funciones de vigilancia y control. En ese seguimiento, uno de los puntos prioritarios ha sido el mantenimiento de la grama, un tema sensible por el uso constante del estadio para eventos deportivos y culturales.

Seguimiento técnico y normas que rigen el proyecto

En el documento, el Instituto señaló que este control se apoya en informes y comunicaciones periódicas emitidas por la interventoría, en las que se ha insistido a la concesión sobre la necesidad de garantizar un mantenimiento adecuado del césped, conforme a los criterios técnicos y normativos vigentes.

La gestión del proyecto, recordó el IDRD, se rige por un marco claro que incluye la Ley 181 de 1995 y los reglamentos y protocolos de Dimayor, en lo que aplique al desarrollo del fútbol profesional.

“En la APP de El Campín, el IDRD cumple un rol técnico y transparente a través de la interventoría: hacemos seguimiento permanente al cumplimiento del contrato y priorizamos aspectos fundamentales para el fútbol y los eventos, como el mantenimiento de la grama. Nuestro compromiso es cuidar los intereses deportivos y culturales de Bogotá y asegurar que el estadio se mantenga con estándares adecuados”, afirmó Daniel García Cañón, director del Instituto.

Finalmente, el IDRD reiteró que continuará con un seguimiento riguroso, recordando que la recuperación de la inversión privada está ligada al cumplimiento de estándares de calidad, cuidado y mantenimiento del escenario, en defensa del interés público y del deporte en la capital.