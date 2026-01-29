Resultados último sorteo lotería de Bogotá y Quindío del 29 de enero de 2026

Este jueves 29 de enero de 2026 se llevaron a cabo los sorteos de la Lotería de Bogotá y la Lotería del Quindío, dos de los juegos de azar más esperados por los apostadores en Colombia.

Cada semana, miles de personas revisan sus números con la esperanza de resultar premiados y cambiar su suerte, y este fin de mes no fue la excepción.

Los resultados de estos sorteos ya están disponibles y muchos jugadores están verificando si sus boletos fueron afortunados.

Lotería de Bogotá: número ganador y premios del 29 de enero de 2026

En el sorteo número X de la Lotería de Bogotá celebrado el 29 de enero de 2026, los números que resultaron ganadores fueron los siguientes:

Número ganador del premio mayor: X X X X

Serie: XX X.

RELACIONADO Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 27 de enero de 2026

Además del premio mayor, se otorgaron diversos premios por aproximaciones y combos acertados, permitiendo que varios apostadores resultaran ganadores en esta edición del juego.

La expectativa por estos resultados fue alta durante todo el día, dado que muchos jugadores participaron con la ilusión de llevarse uno de los premios más importantes del año.

Resultados del sorteo de la Lotería del Quindío

Paralelamente, la Lotería del Quindío también entregó su resultado correspondiente al sorteo del 29 de enero de 2026. En este caso, los números ganadores fueron:

Número ganador: X X X X

Serie: XX X

Si jugaste en alguno de estos sorteos, ya puedes verificar si tu billete es uno de los ganadores. Recuerda que los premios tienen un plazo para su reclamación y es importante acercarte a un punto autorizado o revisar las plataformas oficiales para cobrar tu premio si resultaste ganador.