Interponen queja disciplinaria en la Procuraduría contra Laura Sarabia por interventores de las EPS

Se presentó ante la Procuraduría la primera queja contra la exdirectora del Dapre y actual embajadora en el Reino Unido, Laura Sarabia; por el posible manejo irregular de nombramientos de interventores.

En las últimas horas, hubo un fuerte rifirrafe entre Sarabia y el presidente Gustavo Petro. El mandatario la señaló de supuestamente haber cometido malas prácticas a la hora de designar interventores de las EPS.

Rifirrafe entre Petro y Sarabia

Sin duda, uno de los problemas más grandes en el país está en el sector salud. Las billonarias deudas de las EPS acompañan la falta de medicamentos, barreras en el acceso a servicios y demás afectaciones para miles de pacientes.

El presidente hizo duros señalamientos contra Sarabia, quien durante gran parte de su Gobierno ocupó importantes cargos y prácticamente fue su mano derecha: “Por política no se mete un solo interventor, escoja usted los mejores. Usted se dejó engañar y lo primero que hicieron fue entregarle unas hojas de vida que yo no puse, Laura. Se tiró en un año la intervención y la reforma a la salud. Los interventores fueron a hacer business (negocios)”.

RELACIONADO Nueva EPS anunció acercamientos con farmacéuticas para solucionar crisis en la entrega de medicamentos

La respuesta no se hizo esperar y a través de su abogada, la embajadora pidió que la Fiscalía llame a Petro a declarar en lo que calificó como una desinformación en su contra.

¿Entramado en la escogencia de interventores?

Pues bien, el jueves 29 de enero, la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia presentó la queja disciplinaria: “El presidente hacía referencia a un entramado que mostró cómo fueron designados los interventores encargados de administrar varias EPS bajo control de la Superintendencia de Salud, quienes supuestamente habrían priorizado el pago de servicios a un grupo específico de vínculos políticos”.

La red presentó una serie de pruebas sobre este supuesto entramado, tales como una empresa creada en España que habría fungido como casa matriz de 18 IPS.