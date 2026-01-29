¿Se acabó la amistad?: un poder en La Casa de los Famosos generó estragos entre dos jugadores

Los participantes de La Casa de los Famosos están a punto de finalizar la tercera semana de juego por lo que los giros inesperados no han tardado en aparecer.

Ante la inesperada llegada de un nuevo villano en el juego y los poderes que el ‘Jefe’ añadió para esta temporada, varios jugadores han manifestado su inconformidad con algunos cambios repentinos que se han visto en los días más recientes.

Este fue el caso de Lorena Altamirano, quien no corrió con suerte durante la entrega de la famosa caja de pandora en la más reciente gala principal.

¿Qué ocurrió entre Lorena Altamirano y Juanse?

Como es de costumbre, el líder de la semana tuvo la responsabilidad de hacer entrega de la famosa caja de pandora que en su interior esconde un importante beneficio o castigo para la persona elegida.

En esta oportunidad, Juanse, actual líder, tomó la decisión de hacer entrega de dicho artefacto a su compañera Lorena Altamirano, quien se le ha visto bastante cercana al cantante.

Ante las altas expectativas por parte de todos los famosos y de la mujer, pues ambos han sostenido una evidente amistad a lo largo de la competencia, el joven entregó el artefacto a la espera de una grata sorpresa.

Sin embargo, el mensaje oculto resultó generando un giro inesperado en la competencia ya que Altamirano se llevó la desafortunada noticia de que estaba nominada y no puede salvarse.

Por supuesto, la notificación generó bastante desconcierto en la famosa, quien no dudó en romper en llanto ante la desafortunada noticia. Así mismo, Juanse manifestó sentir gran culpabilidad ante el inesperado hecho ya que, según sus comentarios, llegó a percibir que el contenido de la caja podría ser un beneficio para su amiga.

Es así como los jugadores que se encuentran en riesgo de ser eliminados son: Tebi, Eidevin, Sofía, Campanita, Alexa, Marilyn, Jay Torres y ahora Lorena Altamirano.

RELACIONADO Karol G es confirmada como presentadora para los premios Grammy 2026

¿Por qué fue castigado Juanse?

Por otro lado, las noticias negativas para dicha dupla continuaron ya que Carla Giraldo dio a conocer que el ‘Jefe’ tenía una importante novedad preparada. A raíz de que Juanse fue visto, en reiteradas ocasiones, durmiendo durante el día, el líder de la semana fue notificado de que debía abandonar su habitación del líder para dormir en el calabozo.