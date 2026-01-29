CANAL RCN
Tendencias

¿Se acabó la amistad?: un poder en La Casa de los Famosos generó estragos entre dos jugadores

Los participantes vivieron una tensa jornada tras descubrir el poder que había al interior de la caja.

Foto: Canal RCN
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

enero 29 de 2026
10:09 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los participantes de La Casa de los Famosos están a punto de finalizar la tercera semana de juego por lo que los giros inesperados no han tardado en aparecer.

Ante la inesperada llegada de un nuevo villano en el juego y los poderes que el ‘Jefe’ añadió para esta temporada, varios jugadores han manifestado su inconformidad con algunos cambios repentinos que se han visto en los días más recientes.

Este fue el caso de Lorena Altamirano, quien no corrió con suerte durante la entrega de la famosa caja de pandora en la más reciente gala principal.

Morat en el Movistar Arena de Bogotá 2026: fechas y precios de las boletas
RELACIONADO

Morat en el Movistar Arena de Bogotá 2026: fechas y precios de las boletas

¿Qué ocurrió entre Lorena Altamirano y Juanse?

Como es de costumbre, el líder de la semana tuvo la responsabilidad de hacer entrega de la famosa caja de pandora que en su interior esconde un importante beneficio o castigo para la persona elegida.

En esta oportunidad, Juanse, actual líder, tomó la decisión de hacer entrega de dicho artefacto a su compañera Lorena Altamirano, quien se le ha visto bastante cercana al cantante.

Ante las altas expectativas por parte de todos los famosos y de la mujer, pues ambos han sostenido una evidente amistad a lo largo de la competencia, el joven entregó el artefacto a la espera de una grata sorpresa.

Sin embargo, el mensaje oculto resultó generando un giro inesperado en la competencia ya que Altamirano se llevó la desafortunada noticia de que estaba nominada y no puede salvarse.

Por supuesto, la notificación generó bastante desconcierto en la famosa, quien no dudó en romper en llanto ante la desafortunada noticia. Así mismo, Juanse manifestó sentir gran culpabilidad ante el inesperado hecho ya que, según sus comentarios, llegó a percibir que el contenido de la caja podría ser un beneficio para su amiga.

Es así como los jugadores que se encuentran en riesgo de ser eliminados son: Tebi, Eidevin, Sofía, Campanita, Alexa, Marilyn, Jay Torres y ahora Lorena Altamirano.

Karol G es confirmada como presentadora para los premios Grammy 2026
RELACIONADO

Karol G es confirmada como presentadora para los premios Grammy 2026

¿Por qué fue castigado Juanse?

Por otro lado, las noticias negativas para dicha dupla continuaron ya que Carla Giraldo dio a conocer que el ‘Jefe’ tenía una importante novedad preparada. A raíz de que Juanse fue visto, en reiteradas ocasiones, durmiendo durante el día, el líder de la semana fue notificado de que debía abandonar su habitación del líder para dormir en el calabozo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Conciertos

Morat en el Movistar Arena de Bogotá 2026: fechas y precios de las boletas

Karol G

Karol G es confirmada como presentadora para los premios Grammy 2026

Conciertos

Jowell y Randy sacuden Bogotá con su show 3D y más de 60 canciones: detalles del concierto

Otras Noticias

Accidente aéreo

VIDEO | Lo que hallaron en el punto exacto del trágico accidente de Satena: testigos hablan

Campesinos de la vereda Curasica fueron los primeros en llegar al lugar del siniestro sin encontrar sobrevivientes en la zona de difícil acceso.

Cuidado personal

Qué es la caminata del granjero y por qué es tendencia: guía de beneficios y técnica

¿Dolor de espalda o mala postura? Los beneficios de la caminata del granjero según la ciencia.

Resultados lotería

Resultados último sorteo lotería de Bogotá y Quindío del 29 de enero de 2026

IDRD

Comunicado oficial del IDRD sobre el estado de la cancha de El Campín

Donald Trump

Presidente Trump aseguró que Putin aceptó pausar los bombardeos a Ucrania por una semana