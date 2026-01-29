Presidente Trump aseguró que Putin aceptó pausar los bombardeos a Ucrania por una semana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que solicitó personalmente al mandatario ruso, Vladímir Putin, una suspensión de una semana en los bombardeos contra Kiev y otras ciudades ucranianas, y aseguró que el líder del Kremlin aceptó su propuesta.

RELACIONADO Trump anuncia reapertura del espacio aéreo venezolano a vuelos comerciales

Trump dice que Putin acordó no atacar Kiev durante una semana

La declaración se produjo en medio de un incremento de los ataques rusos contra la infraestructura energética de Ucrania, que han dejado a millones de personas sin luz, calefacción ni agua en pleno invierno, empujando al país, devastado por una guerra de más de cuatro años, hacia una crisis humanitaria agravada por las extremas temperaturas.

Durante un consejo de ministros en la Casa Blanca, Trump explicó que su petición se debe al frío “excepcional” que enfrenta Ucrania. “No es simplemente frío, es un frío excepcional. Frío récord, allá también están sufriéndolo”, dijo el presidente estadounidense, comparándolo con la actual ola de frío polar que afecta a Washington.

“Nunca han experimentado un frío así. Y yo personalmente le pedí al presidente Putin que no disparara contra Kiev y las distintas ciudades durante una semana. Y él aceptó hacerlo, y tengo que decir que fue muy amable”.

Aunque no hubo una reacción inmediata del Kremlin sobre el anuncio, Trump dijo confiar en que Putin cumplirá el acuerdo.

La solicitud de Trump ocurre mientras las autoridades ucranianas informaban que al menos seis personas murieron el jueves en una serie de ataques rusos en el sur y el centro del país, apenas días antes de nuevas conversaciones diplomáticas programadas para este domingo entre Moscú, Kiev y Washington.

Ucrania espera que Rusia cumpla su palabra de suspender ataques

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, expresó su confianza en que Estados Unidos pueda ayudar a asegurar una pausa de una semana en los ataques rusos contra la red energética ucraniana debido a la ola de frío que se avecina.

“Esperamos que Estados Unidos pueda hacer que esto suceda”, afirmó Zelenski, al tiempo que agradeció a Trump por su intervención.