CANAL RCN
Deportes

Top 10 de las mejores ligas de fútbol del mundo: ¿En qué posición quedó la colombiana?

¡Histórico! El puesto de élite que alcanzó la Liga Colombiana en el ranking mundial.

Liga BetPlay cuadrangulares
FOTO: AFP

Noticias RCN

enero 29 de 2026
07:17 p. m.
El fútbol profesional colombiano sigue avanzando y compitiendo. Este jueves 29 de enero de 2026, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) reveló su prestigioso escalafón anual, confirmando que la Liga BetPlay hace parte de las diez mejores ligas del mundo.

Tras un 2025 marcado por la alta competitividad, el rentado local logró escalar dos posiciones respecto al año anterior, superando a competiciones de gran tradición en Europa y América.

El veredicto de la IFFHS no es producto del azar. Para determinar este ranking, el organismo evalúa rigurosamente el rendimiento de los equipos en certámenes internacionales, la regularidad del nivel competitivo y la calidad técnica de las plantillas.

En este sentido, la destacada participación de los clubes colombianos en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana fue el motor principal que permitió sumar los 1.025,5 puntos necesarios para desplazar a otros torneos y meterse en el selecto grupo de élite global.

Colombia, la tercera potencia de Sudamérica en el ranking IFFHS

Con este nuevo posicionamiento, la liga organizada por la Dimayor no solo brilla en el mundo, sino que se ratifica como la tercera competición más fuerte de la Conmebol.

Colombia solo es superada en la región por el Brasileirao (3.°) y la Primera División de Argentina (8.°), superando con margen a ligas que históricamente han disputado ese lugar.

Este logro fortalece la imagen del fútbol nacional, facilitando la exportación de talento y atrayendo mayor inversión extranjera al país.

La estabilidad del sistema de juego y el respaldo de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) han sido claves para que el torneo colombiano sea visto hoy como un referente de calidad individual y colectiva.

Top 10 de las mejores ligas de fútbol

El listado mundial sigue liderado por la Premier League de Inglaterra, que recuperó el trono con una puntuación sobresaliente. Sin embargo, la presencia de Colombia en la casilla diez es la gran noticia para el continente.

  1. Premier League (Inglaterra)
  2. LaLiga (España)
  3. Brasileirao (Brasil)
  4. Serie A (Italia)
  5. Bundesliga (Alemania)
  6. Ligue 1 (Francia)
  7. Liga Portugal
  8. Primera División (Argentina)
  9. Eredivisie (Países Bajos)
  10. Liga BetPlay (Colombia)
