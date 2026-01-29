CANAL RCN
Deportes

¿Más fichajes para Santa Fe? Esto es lo que se sabe y lo que dice Pablo Repetto

Santa Fe no ha ganado en la Liga BetPlay y aún busca refuerzos. Pablo Repetto habló sobre el mercado y los nombres que suenan para fortalecer al equipo.

Foto: Santa Fe oficial

Noticias RCN

enero 29 de 2026
06:15 p. m.
Independiente Santa Fe vive un arranque irregular en la Liga BetPlay 2026-I, una situación que contrasta con la reciente alegría por el título de la Superliga ante Junior.

Santa Fe sigue sin ganar en la Liga BetPlay: así fue el empate ante Pereira en El Campín
RELACIONADO

Santa Fe sigue sin ganar en la Liga BetPlay: así fue el empate ante Pereira en El Campín

Aunque el equipo cardenal sigue invicto, los resultados no terminan de convencer: tres empates en tres partidos tienen al León sin triunfos y con varias dudas futbolísticas, algo que ya empieza a generar malestar en la tribuna.

La sensación entre los hinchas es clara, pues Santa Fe ha dejado escapar puntos importantes, especialmente en partidos donde mostró reacción, pero no contundencia.

Santa Fe aún no cierra el mercado de fichajes

Independiente Santa Fe todavía no da por cerrado el mercado y espera concretar dos contrataciones más antes de que termine el periodo de inscripciones.

Santa Fe le sigue tomando ventaja al América: así quedó el palmarés del FPC tras la Superliga
RELACIONADO

Santa Fe le sigue tomando ventaja al América: así quedó el palmarés del FPC tras la Superliga

La necesidad es evidente, teniendo en cuenta que el equipo afrontará un semestre exigente, con participación en Copa Libertadores, además del torneo local.

Tras el empate ante Pereira, el técnico Pablo Repetto se refirió al tema y dejó claro que el club sigue trabajando en refuerzos junto a la presidencia. La intención es fortalecer la nómina y ampliar las alternativas, especialmente pensando en la doble competencia que se avecina.

Los nombres que suenan y el plan B del León

En las últimas horas comenzaron a circular algunos nombres. Uno de ellos fue Emerson Rivaldo, quien estuvo cerca de llegar a Santa Fe; sin embargo, la negociación se complicó y el jugador terminaría en otro club, cedido desde Ludogorets.

Santa Fe sorprende y anuncia a exjugador de Millonarios como nuevo refuerzo para este 2026
RELACIONADO

Santa Fe sorprende y anuncia a exjugador de Millonarios como nuevo refuerzo para este 2026

Ante este panorama, en el club ya trabajan en un plan B para reforzar la zona ofensiva.

Además, el otro refuerzo que busca el cardenal estaría en la defensa. El periodista Carlos Alemán reveló que Mateo Puerta, defensor de 28 años que actualmente milita en Águilas Doradas, es del interés de Santa Fe.

Su posible llegada apuntaría a darle mayor solidez a una línea defensiva que ha tenido altibajos en este inicio de torneo.

Por ahora, el panorama sigue abierto. Santa Fe suma empates, escucha a su hinchada y acelera gestiones para encontrar las piezas que le permitan volver a ganar y competir con fuerza en todos los frentes.

