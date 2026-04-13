🔴Atlético de Madrid vs. Barcelona, vuelta de Champions: hora y canal para ver EN VIVO

La UEFA Champions League vivirá este martes 14 de abril uno de los encuentros más atractivos de la temporada, con el choque entre Atlético de Madrid y FC Barcelona por la vuelta de los cuartos de final. El escenario será el Riyadh Air Metropolitano, donde el equipo dirigido por Diego Simeone buscará sellar su clasificación a semifinales luego del valioso 2-0 conseguido en la ida en condición de visitante. La serie llega abierta por la jerarquía del conjunto catalán, pero con una ventaja importante para los colchoneros, que ante su afición parten con una posición inmejorable.

El Atlético quiere imponer su fortaleza en casa

La gran fortaleza del Atlético pasa por su capacidad competitiva en noches europeas como local. El equipo del Cholo ha construido una identidad basada en la intensidad, el orden defensivo y la eficacia en momentos clave, argumentos que ya le permitieron sorprender al Barcelona en el primer duelo. Ahora, con dos goles de renta, el plan parece claro: administrar la ventaja con inteligencia y aprovechar los espacios que deje un rival obligado a salir a buscar el resultado.

Además del respaldo táctico, el ambiente del Metropolitano promete jugar un papel determinante. La afición rojiblanca sabe que está ante una oportunidad de oro para volver a instalar al club entre los cuatro mejores de Europa, por lo que se espera una atmósfera imponente desde el pitazo inicial. UEFA destacó que Atlético ha logrado avanzar en todas las series europeas en las que ganó la ida fuera de casa, un antecedente que alimenta la ilusión local.

Barcelona, obligado a una noche perfecta

Del otro lado estará un Barcelona herido, pero con argumentos futbolísticos para intentar la remontada. Los dirigidos por Hansi Flick saben que necesitan un partido casi perfecto para revertir la serie, con protagonismo desde la posesión y mucha contundencia en los últimos metros.

El compromiso se disputará desde las 2:00 p. m. (hora colombiana) y podrá verse en Colombia a través de ESPN y Disney+, por lo que todo está servido para un auténtico partidazo imperdible. Más allá de la ventaja rojiblanca, la jerarquía de ambos clubes y la magnitud del escenario convierten esta llave en una de las más emocionantes de la presente Champions League.