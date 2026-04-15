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¡Imperdibles! Así quedaron las semifinales de la Champions League

Este miércoles 15 de abril se definieron los cruces de semifinales de la Champions League. Prográmese.

Foto: AFP

Noticias RCN

abril 15 de 2026
07:29 p. m.
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La UEFA Champions League ya entró en su etapa más apasionante. Este miércoles 15 de abril quedaron definidos oficialmente los cruces de semifinales del torneo más importante de clubes en Europa, dejando dos llaves que prometen emociones de principio a fin. Bayern Múnich, con un Luis Díaz determinante en la serie ante Real Madrid, se medirá frente al poderoso PSG, vigente campeón y uno de los equipos más sólidos de la competencia. En la otra semifinal, Arsenal tendrá un reto de máxima exigencia al enfrentarse con el siempre competitivo Atlético de Madrid.

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Los encuentros de ida comenzarán el próximo martes 28 de abril, fecha en la que París recibirá al conjunto alemán en uno de los duelos más atractivos del semestre futbolístico. Un día después, el Atlético será local frente al Arsenal en Madrid, en una llave que enfrenta dos estilos totalmente opuestos: la intensidad táctica de Diego Simeone y la propuesta ofensiva del equipo de Mikel Arteta. Las revanchas quedaron programadas para el 5 y 6 de mayo, con la gran final fijada para el 30 de mayo en Budapest.

Bayern y PSG, una final anticipada

El cruce entre Bayern Múnich y PSG roba buena parte de las miradas. El equipo bávaro llega fortalecido luego de eliminar al Real Madrid en una serie vibrante que se resolvió con un global de 6-4, donde Luis Díaz apareció con un gol clave en el tramo final del partido de vuelta. Del otro lado estará un PSG que viene mostrando autoridad, jerarquía y una plantilla diseñada para volver a pelear por la gloria continental.

Será una serie de altísimo nivel, con figuras de talla mundial y dos clubes que parten como claros candidatos al título.

Arsenal vs Atlético, choque de estrategias

La otra semifinal también tiene todos los ingredientes para ser inolvidable. Arsenal continúa consolidando su crecimiento europeo y buscará dar el golpe definitivo para regresar a una final de Champions. Sin embargo, enfrente tendrá a un Atlético de Madrid experto en este tipo de instancias, con una estructura táctica sólida y una enorme capacidad para competir bajo presión.

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Con estos cuatro gigantes en carrera, la Champions League promete unas semifinales imperdibles que paralizarán al mundo del fútbol a partir del 28 de abril.

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