Estrella de televisión sufrió accidente cerebrovascular en plena grabación: este es su estado de salud

En las últimas horas, tras una entrevista con People, una importante estrella de televisión reveló que tuvo un accidente cerebrovascular hace unos meses.

La doctora Sandra Lee, que es oriunda de Flushing, Estados Unidos, tiene 55 años, es dermatóloga de profesión y ganó reconocimiento tras su participación en la serie 'Dr. Pimple Popper: Breaking Out', reveló cómo se enteró del diagnóstico.

Además, indicó que comenzó a sentir los primeros síntomas cuando se encontraba grabando uno de los capítulos. ¿Qué fue lo que le ocurrió?

Esto reveló la doctora Sandra Lee, estrella de televisión de 'Dr. Pimple Popper: Breaking Out', acerca de su accidente cerebrovascular

En el diálogo con People, la dermatóloga Sandra Lee manifestó que el 20 de noviembre, cuando se encontraba en una de las grabaciones de la serie, comenzó a sentirse rara, pero pensó que todo se trataba de un sofoco.

No obstante, durante el resto del día y la noche comenzó a experimentar problemas de movilidad y habla y tuvo que acudir al médico de emergencia.

"Sucedió mientras grababa. Tuve lo que pensé que era un sofoco y sudé mucho. Después fui a la casa de mis padres y, en la noche, comencé a estar inquieta y tenía dolores punzantes en una pierna", explicó la doctora Sandra Lee en la entrevista con People.

"Además, me di cuenta de que me costaba bajar las escaleras y al día siguiente movía la mano y se me doblaba lentamente. Asimismo, noté que me costaba mucho articular y hablar. Entonces mi padre me dijo que tenía que ir a urgencias, me hicieron una resonancia magnética y se reveló que había sufrido un accidente cerebrovascular isquémico", complementó.

¿Cuál es el estado actual de salud de la doctora Sandra Lee?

Tras lo ocurrido, la doctora Sandra Lee le contó a People que pausó las grabaciones de la serie durante dos meses y comenzó a asistir a sesiones de fisioterapia.

Además, también se encuentra tomando anticoagulantes y, a pesar de que todavía está siendo monitoreada por sus fisioterapeutas, siente que ya está casi recuperada y que su vida está volviendo a la normalidad.