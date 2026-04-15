Enfermedades raras en Colombia: miles de pacientes viven sin diagnóstico claro

En Colombia, el aumento en el diagnóstico de enfermedades raras ha empezado a visibilizar una realidad que durante años permaneció en silencio.

Sin embargo, más allá de las cifras oficiales, miles de personas continúan enfrentando un panorama marcado por la incertidumbre: síntomas persistentes, consultas médicas recurrentes y, en muchos casos, la ausencia de un diagnóstico claro.

De acuerdo con registros del sistema de salud, en 2023 se contabilizaron cerca de 104.000 casos diagnosticados. No obstante, organizaciones de pacientes estiman que alrededor de 3,5 millones de colombianos podrían estar viviendo con alguna enfermedad rara o huérfana, muchos de ellos sin confirmación médica definitiva. Esta brecha evidencia no solo un subregistro, sino también las dificultades estructurales en el acceso a diagnósticos oportunos.

En este contexto surge la iniciativa ciudadana “Hablemos de lo raro”, una propuesta que busca desplazar el foco de las estadísticas hacia las experiencias humanas. La apuesta es clara: narrar lo que ocurre en el tránsito entre los primeros síntomas y la eventual —o inexistente— confirmación de una enfermedad.

¿Por qué son llamadas enfermedades raras?

Las enfermedades raras, por definición, afectan a un número reducido de personas de manera individual. Sin embargo, en conjunto representan a millones en todo el mundo.

En América Latina, esta realidad adquiere una dimensión significativa: se estima que cerca de 15 millones de personas viven con estas condiciones en Brasil y alrededor de 5,5 millones en México.

En Colombia, el panorama no es distinto. Los testimonios coinciden en un mismo patrón: años de exámenes inconclusos, remisiones entre especialistas y diagnósticos que no logran explicar completamente lo que ocurre en el cuerpo. En ese proceso, la incertidumbre se convierte en una constante que impacta no solo la salud física, sino también el bienestar emocional.

A estas dificultades se suman barreras de acceso a servicios especializados, medicamentos y pruebas diagnósticas. Organizaciones de pacientes han advertido que estas limitaciones pueden derivar en consecuencias graves. Solo en 2025, se reportaron más de 2.000 fallecimientos asociados a enfermedades raras, una cifra que pone en evidencia la magnitud de lo que muchos describen como una crisis silenciosa.

Experiencias de vivir sin respuestas

Más allá del diagnóstico final, hay una experiencia compartida que atraviesa a quienes viven con estas condiciones: la sensación de no encajar en ningún cuadro clínico conocido. Cada consulta representa una expectativa, y cada resultado inconcluso prolonga la incertidumbre.

Es precisamente esa vivencia la que Hablemos de lo raro busca poner en el centro de la conversación. La iniciativa no promueve marcas ni instituciones, ni se enfoca en generar impacto inmediato, sino en abrir un espacio seguro donde las personas puedan narrar su día a día: cómo se manifiestan los síntomas, cómo afecta su salud mental y cómo reacciona su entorno cercano ante lo desconocido.

Las cifras muestran avances en algunos indicadores, pero también alertas persistentes. Mientras algunos reportes oficiales sugieren mejoras en ciertas tasas, las organizaciones de pacientes continúan documentando un número significativo de fallecimientos y dificultades de acceso.

En ese escenario, dar voz a las experiencias individuales se convierte en una herramienta clave para comprender la dimensión real del problema.

Cada historia compartida no solo visibiliza una realidad, sino que también abre la posibilidad de conexión con otras personas que atraviesan situaciones similares. Así, el relato individual se transforma en un punto de encuentro colectivo.

En un entorno donde la mayoría de las narrativas sobre salud se centran en diagnósticos definidos y tratamientos claros, Hablemos de lo raro propone mirar hacia quienes aún no tienen respuestas. Porque, en medio de la incertidumbre, poner en palabras lo que se vive puede ser el primer paso para dejar de ser invisible.