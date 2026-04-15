James Rodríguez jugó su primer partido como titular: así le fue al colombiano

El regreso de James Rodríguez al once titular de Minnesota United terminó siendo una de las grandes sorpresas de la jornada en el fútbol de Estados Unidos. Después de varios días de incertidumbre por el delicado cuadro de deshidratación que sufrió durante su reciente paso por la Selección Colombia —situación que incluso lo obligó a permanecer hospitalizado por tres días—, el volante cucuteño reapareció desde el arranque y sumó sus primeros minutos como inicialista con su nuevo club.

La presentación se dio este martes en la US Open Cup, torneo en el que Minnesota United visitó a Sacramento Republic, equipo de la USL Championship, segunda división del balompié estadounidense. En un partido muy disputado, el marcador no se movió ni en los 90 minutos reglamentarios ni en la prórroga, por lo que la serie tuvo que definirse desde el punto penal. Allí, el equipo de James mostró mayor precisión y terminó imponiéndose 9-8 en una extensa tanda, asegurando así su clasificación a la siguiente ronda.

Un estreno como titular que ilusiona

Más allá de no haber podido romper el cero, James dejó detalles interesantes durante los 66 minutos que estuvo en cancha. El colombiano participó activamente en la construcción del juego, mostró su habitual claridad con la pelota y registró un 84 % de efectividad en los pases, además de generar un pase clave que estuvo cerca de terminar en opción clara de gol.

También intentó con un remate que se fue desviado, recibió dos faltas producto de su movilidad entre líneas y, por momentos, fue el futbolista que mejor interpretó los tiempos del partido. Aunque el rival logró cerrarle espacios y Minnesota no encontró profundidad suficiente para ganar en tiempo reglamentario, la presencia del ‘10’ dejó señales positivas en su proceso de recuperación futbolística.

Recuperado y cada vez más cerca de su mejor nivel

Lo más importante para James fue volver a competir desde el inicio y responder físicamente tras el episodio de salud que encendió las alarmas. Ser titular tan pronto después de una hospitalización sorprendió incluso a los aficionados del club, pero el colombiano respondió con calidad y jerarquía, dejando claro que poco a poco empieza a tomar ritmo.

Su reemplazo por Tomás Chancalay en el minuto 66 pareció una decisión pensada para administrarle cargas, entendiendo que viene saliendo de una exigente recuperación. Aunque todavía le falta continuidad para mostrar su mejor versión, el mediocampista colombiano ya dio un paso importante: volver a sentirse protagonista y ayudar a Minnesota United a seguir avanzando en la copa.