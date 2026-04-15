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Así recuerdan en Bolívar al joven asesinado en Bogotá: “Siempre estaba para nosotros”

El joven Luis Arturo Martínez, oriundo de Hatillo de Loba, fue asesinado por ladrones en Bogotá.

Noticias RCN

abril 15 de 2026
08:26 p. m.
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La inseguridad cobró una vida en Bogotá. Había llegado hace un par de meses a la ciudad para trabajar en una carnicería y lo asesinaron durante un hurto el 11 de abril en el barrio Gran Granada, localidad de Engativá.

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La víctima de este atroz hecho era Luis Arturo Martínez Monroy, de 19 años y originario de Hatillo de Loba (sur de Bolívar). Sujetos motorizados y armados ingresaron al local para cometer el violento robo. Las cámaras grabaron el momento cuando llegaron a la caja registradora y se llevaron el dinero.

Martínez llevaba dos meses en Bogotá

Fue aquí donde ocurrió el homicidio. Uno de los criminales le disparó en la cabeza a Martínez, quien estaba intentando resguardarse. El joven se mantuvo en estado crítico hasta el 14 de abril, cuando lo desconectaron.

El joven se había graduado de bachiller en diciembre y era papá de una niña que está a poco tiempo de cumplir un año. También quería comenzar sus estudios universitarios. Desde Hatillo de Loba, las personas que lo conocieron lo recuerdan como alguien lleno de sueños.

Velatón y caminata en Hatillo de Loba

“Fue uno de los estudiantes que se ganó el corazón de todos nosotros (…) Nunca tuvo problemas. Siempre fue acogido por los docentes y receptivo. Muy activo y participativo”, contó el tío, Efraín Monroy.

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Por su parte, Juliana Riondo, una de sus amigas; aseguró que en el municipio era bastante querido por los vecinos y apoyado en todo momento por su papá y mamá: “Muy duro para nosotros recibir esta noticia porque siempre fue una persona que estaba para nosotros. Hablamos con él en ese último día”.

Los habitantes están a la espera de que el cuerpo sea trasladado para darle el último adiós. Además, en la noche de este miércoles 15 de abril se desarrollará una velatón y una caminata.

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