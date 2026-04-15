CANAL RCN
Internacional

"México no se ofreció a salvar hipopótamos": Gobierno desmiente versión y revela dura realidad del traslado internacional

La ministra de Ambiente aclaró que rechazaron recibir los animales y que cualquier traslado depende de estrictas normas internacionales.

Hipopótamo
Foto: Archivo

Noticias RCN

abril 15 de 2026
05:04 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En medio de la polémica por el futuro de los hipopótamos en Colombia, surgieron versiones que aseguraban que desde México existía disposición para recibir a estos animales de manera gratuita.

Extranjero desató fiestas con excesos en El Poblado, ignoró a las autoridades y terminó expulsado: revelan videos
RELACIONADO

Extranjero desató fiestas con excesos en El Poblado, ignoró a las autoridades y terminó expulsado: revelan videos

Sin embargo, el Gobierno Nacional salió a desmentir esta información y a explicar las verdaderas condiciones legales y técnicas que rigen este tipo de traslados.

Gobierno desmiente versión que decía que México recibiría los hipopótamos

A través de su cuenta en X, la ministra de Ambiente, Irene Vélez, fue enfática al afirmar: “México no se ofreció a salvar hipopótamos”, desmintiendo así versiones que circularon recientemente.

Según explicó, el proceso de traslado internacional de estos animales no depende únicamente de la voluntad de Colombia, sino del cumplimiento de estrictas normas técnicas y legales, entre ellas las establecidas por la Convención CITES.

La funcionaria detalló que, aunque Colombia ha estado dispuesta a emitir la autorización de exportación, el proceso solo puede concretarse si el país receptor aprueba formalmente la importación.

En ese sentido, reveló que desde 2024 el Gobierno de México comunicó oficialmente que “no considera viable el traslado a México de especímenes de Hippopotamus amphibius”, cerrando así esa posibilidad.

Requisitos para poder trasladar los hipopótamos de Colombia a otro país

Además, existen requisitos adicionales que dificultan aún más el proceso. En 2023, el Servicio Nacional de Sanidad de México estableció que solo podrían recibir hipopótamos nacidos en cautiverio, lo que excluye a los ejemplares en Colombia, descendientes de los animales introducidos ilegalmente por Pablo Escobar.

Nueva regla en vuelos cambia lo que puede llevar en su equipaje y muchos viajeros no lo saben
RELACIONADO

Nueva regla en vuelos cambia lo que puede llevar en su equipaje y muchos viajeros no lo saben

Pese a esta negativa, el Ministerio de Ambiente aseguró que no ha detenido las gestiones.

Según Vélez, se ha desplegado una estrategia diplomática que incluye contactos con siete países y centros de acogida, reuniones con cinco misiones diplomáticas y un plan especial con Sudáfrica, país de origen de la especie. Incluso, recientemente se logró un acercamiento con la Embajada de India en Colombia.

La ministra también advirtió que aplazar decisiones frente a esta problemática agrava el impacto ambiental, ya que la población de hipopótamos continúa creciendo y generando efectos “irreparables” sobre los ecosistemas y especies nativas.

Finalmente, recordó que el Gobierno ha establecido dos protocolos: uno para la translocación, ajustado a estándares internacionales, y otro para la eutanasia, considerada una medida necesaria bajo criterios científicos. Asimismo, enfatizó que cualquier traslado sin permisos constituye tráfico ilegal de fauna.

Con este pronunciamiento, el Gobierno busca frenar la desinformación y dejar claro que, hasta ahora, no existe una oferta real de México para recibir a los hipopótamos, mientras continúa la búsqueda de soluciones dentro del marco legal internacional.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

EE. UU. no extenderá el levantamiento de sanciones al petróleo ruso e iraní

Artistas

Cantante fue asesinado a tiros en plena fiesta de cumpleaños

Fenómenos naturales

Granizo del tamaño de pelotas de golf cayó en Estados Unidos y alertó a la comunidad

Otras Noticias

Bogotá

Recuperan carro que había sido violentamente robado en Bogotá: víctima habló

El robo se perpetró en la noche y la Policía desplegó una persecución. Las autoridades buscan a los ladrones.

Dólar

¡Movimiento inesperado en el precio del dólar en el cierre de hoy 15 de abril de 2026! Así se cotizó

Descubra el precio exacto con el que cerró el dólar en Colombia hoy 15 de abril de 2026.

Bayern Múnich

El Bayern Múnich de Luis Díaz enfrentará al PSG en semifinales: fechas de la serie

La casa de los famosos

¡No paran las determinaciones que revolucionan La Casa de los Famosos! Atento a lo que sucederá

Enfermedades

Enfermedades raras en Colombia: miles de pacientes viven sin diagnóstico claro