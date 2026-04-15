"México no se ofreció a salvar hipopótamos": Gobierno desmiente versión y revela dura realidad del traslado internacional

En medio de la polémica por el futuro de los hipopótamos en Colombia, surgieron versiones que aseguraban que desde México existía disposición para recibir a estos animales de manera gratuita.

Sin embargo, el Gobierno Nacional salió a desmentir esta información y a explicar las verdaderas condiciones legales y técnicas que rigen este tipo de traslados.

Gobierno desmiente versión que decía que México recibiría los hipopótamos

A través de su cuenta en X, la ministra de Ambiente, Irene Vélez, fue enfática al afirmar: “México no se ofreció a salvar hipopótamos”, desmintiendo así versiones que circularon recientemente.

Según explicó, el proceso de traslado internacional de estos animales no depende únicamente de la voluntad de Colombia, sino del cumplimiento de estrictas normas técnicas y legales, entre ellas las establecidas por la Convención CITES.

La funcionaria detalló que, aunque Colombia ha estado dispuesta a emitir la autorización de exportación, el proceso solo puede concretarse si el país receptor aprueba formalmente la importación.

En ese sentido, reveló que desde 2024 el Gobierno de México comunicó oficialmente que “no considera viable el traslado a México de especímenes de Hippopotamus amphibius”, cerrando así esa posibilidad.

Requisitos para poder trasladar los hipopótamos de Colombia a otro país

Además, existen requisitos adicionales que dificultan aún más el proceso. En 2023, el Servicio Nacional de Sanidad de México estableció que solo podrían recibir hipopótamos nacidos en cautiverio, lo que excluye a los ejemplares en Colombia, descendientes de los animales introducidos ilegalmente por Pablo Escobar.

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Pese a esta negativa, el Ministerio de Ambiente aseguró que no ha detenido las gestiones.

Según Vélez, se ha desplegado una estrategia diplomática que incluye contactos con siete países y centros de acogida, reuniones con cinco misiones diplomáticas y un plan especial con Sudáfrica, país de origen de la especie. Incluso, recientemente se logró un acercamiento con la Embajada de India en Colombia.

La ministra también advirtió que aplazar decisiones frente a esta problemática agrava el impacto ambiental, ya que la población de hipopótamos continúa creciendo y generando efectos “irreparables” sobre los ecosistemas y especies nativas.

Finalmente, recordó que el Gobierno ha establecido dos protocolos: uno para la translocación, ajustado a estándares internacionales, y otro para la eutanasia, considerada una medida necesaria bajo criterios científicos. Asimismo, enfatizó que cualquier traslado sin permisos constituye tráfico ilegal de fauna.

Con este pronunciamiento, el Gobierno busca frenar la desinformación y dejar claro que, hasta ahora, no existe una oferta real de México para recibir a los hipopótamos, mientras continúa la búsqueda de soluciones dentro del marco legal internacional.