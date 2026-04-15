El Bayern Múnich de Luis Díaz enfrentará al PSG en semifinales: fechas de la serie

El Bayern Múnich ya cambió el chip tras su vibrante clasificación a las semifinales de la Champions League frente al Real Madrid y ahora se prepara para otro desafío de máxima exigencia. El equipo dirigido por Vincent Kompany se medirá al PSG, actual campeón defensor del torneo, en una serie que desde ya es considerada una auténtica final anticipada entre dos de los grandes favoritos al título europeo.

La eliminatoria arrancará el martes 28 de abril en el Parque de los Príncipes de París, en un escenario que promete una atmósfera espectacular por el peso de ambos clubes y la calidad de sus planteles. La vuelta quedó programada para el miércoles 6 de mayo en el Allianz Arena, donde los bávaros buscarán cerrar la serie ante su afición y dar un nuevo paso rumbo a la gran final de Budapest.

Luis Díaz, la gran carta ofensiva del Bayern

Si hay un nombre que genera ilusión en el cuadro alemán es el de Luis Díaz. El colombiano viene de ser determinante en la serie contra el Real Madrid, donde marcó el gol agónico que inclinó definitivamente la balanza a favor de los bávaros. Ahora, el guajiro tendrá una nueva misión de enorme dificultad: superar a una de las defensas más sólidas del continente.

El PSG de Luis Enrique ha mostrado un bloque defensivo muy compacto, con centrales de gran jerarquía y laterales veloces que suelen reducir espacios con mucha agresividad. Por eso, la velocidad, el uno contra uno y la capacidad de desequilibrio de Díaz serán claves para romper esa estructura. El colombiano está atravesando un gran momento futbolístico y su presencia por banda puede ser una de las armas más peligrosas del Bayern en París.

Una serie que promete emociones de principio a fin

Más allá del duelo individual de Luis Díaz contra la defensa parisina, la semifinal reúne múltiples ingredientes para convertirse en una de las mejores llaves de la temporada. Bayern llega fortalecido tras eliminar al Real Madrid, mientras PSG aterriza con la confianza que le dio dejar en el camino al Liverpool y seguir defendiendo con autoridad su corona continental.

La experiencia de Harry Kane, la creatividad de Olise y el momento brillante de Díaz se cruzarán con el poder ofensivo de Dembélé, la inteligencia táctica de Vitinha y la solidez colectiva del equipo francés. Será una serie de detalles, donde cualquier error puede definir el rumbo.

Para Luis Díaz, además, representa otra oportunidad perfecta para seguir agrandando su nombre en Europa. El colombiano ya fue héroe ante el Madrid y ahora buscará repetir ante el vigente campeón en una semifinal que paralizará al mundo del fútbol.