Bogotá vibrará con el W Fitness Festival 2026 y su primera carrera nocturna híbrida

El próximo 7 de marzo de 2026, Bogotá será sede del W Fitness Festival Powered by Nike, el festival wellness, que se realiza en el mes de la mujer, se enfoca en el bienestar y el deporte femenino. En esta tercera edición, la principal novedad será la Hybrid Night Race, una carrera nocturna que junta al running y el entrenamiento funcional y que permitirá la participación de hombres en categorías mixtas.

Se espera que alrededor de 1.000 mujeres participen en W Fitness Festival Powered By Nike, consolidándose así como uno de los eventos de fitness femeninos más concurridos de Bogotá. El festival ha impactado a más de 10.000 mujeres de la capital colombiana, crecimiento que se da en un contexto de brechas en la actividad física: más de 2.5 millones de mujeres no realizan deporte, según la Encuesta de Prácticas Deportivas que realizó en 2022 la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá (SDCRD) y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

En ese contexto, W Fitness Festival Powered By Nike se suma para fomentar aún más la participación femenina en eventos deportivos que viene creciendo de forma sostenida. En 2025, programas de actividad física dirigidos a mujeres en Bogotá atendieron a alrededor de 5.000 participantes en iniciativas comunitarias de deporte y bienestar.

La edición 2026 del W Fitness Festival Powered By Nike contará con:

Masterclasses de fitness y entrenamiento funcional

W Talks con mujeres inspiradoras

Experiencias wellness y lifestyle

Espacios de comunidad y conexión

El W Fitness Festival Powered by Nike será un homenaje a la fuerza, resiliencia y contribución de las mujeres. Cada actividad está pensada para conmemorar su impacto en la sociedad y celebrar todo lo que representan. En sus tres ediciones anteriores, el festival ha impactado a más de 10.000 mujeres, consolidándose como una plataforma de inspiración y transformación que continúa creciendo año tras año. Para esta nueva versión, se espera una participación de cerca de mil mujeres.

El evento se realizará en Compensar Avenida 68, en la ciudad de Bogotá, una jornada diseñada para que miles de mujeres vivan una experiencia transformadora para conectar, inspirar y empoderar bajo un enfoque de bienestar integral. Las entradas se pueden conseguir en www.wfitnessfestival.com