Millonarios y América, atentos: ¿cuándo será el sorteo de la fase de grupos de la Sudamericana?

El fútbol colombiano ya conoce a sus representantes en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Se trata de Millonarios FC y América de Cali, dos equipos históricos del país que lograron superar la fase preliminar del torneo y ahora se preparan para afrontar la etapa más extensa de la competencia continental.

Ambos clubes consiguieron su clasificación tras disputar los duelos eliminatorios que definían a los equipos que avanzarían al cuadro principal del campeonato. Tras confirmarse su presencia en la siguiente ronda, la expectativa entre los aficionados no ha tardado en crecer, especialmente por lo que será el sorteo que definirá los rivales de cada grupo.

Clasificaciones con caminos distintos

La clasificación de Millonarios tuvo un alto nivel de exigencia. El conjunto capitalino logró una valiosa victoria como visitante frente a Atlético Nacional, uno de los rivales más fuertes del país. En el estadio Atanasio Girardot, el equipo bogotano mostró eficacia en ataque y solidez defensiva para quedarse con el triunfo que le permitió avanzar a la fase de grupos del torneo internacional.

El resultado fue celebrado por los hinchas azules, que vieron cómo su equipo fue capaz de imponerse en un escenario complicado y ante un rival con amplia trayectoria continental.

Por su parte, América de Cali confirmó los pronósticos y sacó adelante su compromiso en condición de local frente a Atlético Bucaramanga. En el estadio Pascual Guerrero, el conjunto escarlata hizo respetar su casa y aseguró el boleto a la fase de grupos, un objetivo que el club se había trazado desde el inicio de la temporada.

La victoria permitió que el equipo vallecaucano mantenga la ilusión de realizar una buena campaña internacional y competir con protagonismo en el torneo organizado por la Conmebol.

La expectativa ahora está en el sorteo

Con los clasificados ya definidos, la atención de los aficionados se centra ahora en el sorteo que determinará los grupos de la competición. La ceremonia está programada para el jueves 19 de marzo, fecha en la que se conocerán los rivales de cada uno de los equipos participantes.

Para este proceso, América de Cali aparece ubicado en el bombo 1, mientras que Millonarios fue situado en el bombo 2, lo que abre diferentes posibilidades en la conformación de los grupos y en los enfrentamientos que podrían darse durante la fase inicial.

El inicio de la fase de grupos está previsto para el mes de abril, momento en el que ambos clubes comenzarán su camino internacional en busca de avanzar a las rondas eliminatorias del torneo.

Mientras llega el día del sorteo, los seguidores de Millonarios y América ya comienzan a hacer cuentas y proyectar posibles rivales. La ilusión de realizar una destacada participación continental vuelve a instalarse entre los hinchas, que esperan ver a sus equipos competir con protagonismo en uno de los campeonatos más importantes del fútbol sudamericano.