No tiene techo: Luis Díaz alcanzó nueva marca con el Bayern Múnich

El presente de Luis Díaz en el fútbol europeo continúa dejando cifras que confirman su crecimiento como uno de los atacantes más influyentes del continente. El extremo colombiano vive una temporada sobresaliente con el Bayern Múnich y este viernes 6 de marzo alcanzó una marca inédita en su carrera profesional tras anotar nuevamente en la Bundesliga.

El gol del atacante guajiro frente al Borussia Mönchengladbach no solo contribuyó al resultado del equipo bávaro, sino que también significó un nuevo hito personal. Con esa anotación, Díaz llegó a 20 goles en la presente temporada, una cifra que nunca había conseguido en una sola campaña a lo largo de su trayectoria en Europa.

El colombiano sigue consolidándose como una de las grandes figuras del Bayern, aportando velocidad, desequilibrio y una cuota goleadora que ha sorprendido incluso a quienes ya reconocían su talento desde sus etapas anteriores.

Un récord personal que llegó en Alemania

La anotación frente al Borussia Mönchengladbach permitió que Luis Díaz alcanzara un registro histórico en su carrera. Hasta ahora, el extremo de la selección colombiana nunca había logrado marcar 20 goles en una misma temporada, ni siquiera en sus pasos por clubes importantes del fútbol europeo como el Liverpool FC o el FC Porto.

Sin embargo, su llegada al Bayern Múnich ha marcado un punto de inflexión en su rendimiento ofensivo. En el conjunto alemán, el colombiano ha encontrado continuidad, protagonismo y un sistema de juego que potencia sus cualidades en el frente de ataque.

El gol anotado este viernes, además, fue una muestra más de su capacidad técnica. Díaz aprovechó un balón que quedó a disposición en las inmediaciones del área y sacó un remate potente que dejó sin opciones al arquero rival, desatando la celebración de los aficionados en el estadio.

Una temporada brillante en todas las competencias

El registro de 20 goles alcanzado por el colombiano se distribuye en diferentes torneos disputados por el Bayern Múnich a lo largo de la temporada. En la Bundesliga suma 14 anotaciones, consolidándose como uno de los principales referentes ofensivos del equipo.

A ese aporte se le agregan tres goles en la UEFA Champions League, dos más en la DFB-Pokal y uno en la DFL-Supercup.

Estas cifras reflejan el impacto que ha tenido Díaz en el equipo bávaro durante la temporada. Su capacidad para aparecer en diferentes competiciones y momentos del calendario ha sido clave para mantener al Bayern competitivo tanto en Alemania como en el ámbito internacional.

Con apenas una parte del calendario por disputarse, el atacante colombiano aún tiene margen para ampliar su registro goleador. Mientras tanto, su rendimiento sigue despertando elogios en Europa y reafirmando que el talento de “Lucho” continúa creciendo a un ritmo que parece no tener techo.