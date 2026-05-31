Brasil bailó a Panamá en su despedida al Mundial de Estados Unidos: vea el resumen

Brasil dejó sensaciones positivas antes de emprender su viaje hacia el Mundial 2026. La selección dirigida por Carlo Ancelotti goleó 6-2 a Panamá este domingo en el estadio Maracaná, en un compromiso amistoso que sirvió como despedida ante su afición antes de partir rumbo a Estados Unidos.

Más de 72.000 espectadores acompañaron la presentación de la ‘Canarinha’, que mostró contundencia ofensiva y profundidad en su plantilla. Vinícius Júnior se encargó de abrir el marcador cuando apenas transcurrían 58 segundos de juego, desatando la celebración en las tribunas y marcando el camino de una noche ampliamente favorable para los locales.

El conjunto brasileño amplió diferencias gracias a Casemiro, Rayan, Lucas Paquetá, Igor Thiago y Danilo, quienes completaron la goleada en una demostración de poder ofensivo. Panamá, por su parte, logró descontar con anotaciones de Amir Murillo y Carlos Harvey, aunque nunca pudo frenar el ritmo impuesto por los pentacampeones mundiales.

¿Cómo fue la despedida de Brasil antes del Mundial?

El Maracaná vivió un ambiente especial desde antes del pitazo inicial. Los aficionados dedicaron cánticos a Neymar, quien saludó al público desde el campo y volvió a concentrar parte de la atención mediática en torno a la selección brasileña.

Ya con el balón en movimiento, Vinícius Júnior asumió el protagonismo utilizando el dorsal 7 y firmó un gol relámpago tras recuperar confianza rápidamente en el ataque brasileño. Posteriormente, Casemiro apareció para ampliar la ventaja luego de una acción colectiva liderada nuevamente por el atacante.

Aunque Panamá logró responder con un tiro libre de Amir Murillo que terminó desviándose en la barrera, Brasil mantuvo el control del compromiso y supo imponer sus condiciones ante un rival que intentó competir sin renunciar a sus intenciones ofensivas.

La segunda unidad respondió al plan de Ancelotti

Pensando en la cercanía del Mundial, Carlo Ancelotti decidió modificar prácticamente todo su equipo tras el descanso. El entrenador italiano cambió a diez de sus once titulares con la intención de administrar cargas, observar alternativas y repartir minutos entre sus dirigidos.

La respuesta de los relevos fue inmediata. Rayan aprovechó un error defensivo para marcar, Lucas Paquetá se sumó a la cuenta con un remate preciso, mientras Igor Thiago provocó y convirtió un penalti. Danilo también aportó su nombre a la goleada en un segundo tiempo donde Brasil encontró espacios con facilidad.

Tras el encuentro, Ancelotti valoró positivamente la actuación de quienes ingresaron desde el banco y aseguró que demostraron calidad en un momento clave de la preparación mundialista. El técnico también calificó la noche como una importante inyección de confianza para el grupo.

Brasil viajará ahora a Nueva Jersey para instalar su base de operaciones y continuará afinando detalles antes de afrontar su último amistoso previo a la Copa del Mundo. El equipo sudamericano ya empieza a enfocar su atención en el debut mundialista, mientras Panamá también extrae conclusiones de una prueba exigente de cara a su propio desafío internacional.