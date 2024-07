Calendario de los deportistas colombianos en París 2024: sábado 27 de julio

Esté sábado 27 de julio, se llevará a cabo el cuarto día de competencias en los Juegos Olímpicos de París 2024. Después de una histórica ceremonia de apertura, los deportistas colombianos están listos para dejar el nombre de nuestro país en lo más alto. Seis atletas 'cafeteros' tendrán acción en esta jornada y acá le damos detalles de sus respectivos calendarios.

Erika Lasso se encargará de inaugurar la jornada para Colombia. La judoca nacida en Jamundí, de 25 años, competirá en la división de los 48 kilogramos. "Mi vida sin el judo no me la imagino, gracias a Dios estoy en este deporte porque mi vida me cambió completamente", dijo la vallecaucana, quien ganó las medallas de plata en los Juegos Suramericanos de Asunción 2022 y en el Campeonato Panamericano de Río de Janeiro 2024, así como el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023.

Ángel Barajas, una de las grandes promesas de la gimnasia sudamericana, competirá en la prueba de 'barras paralelas'. Logró su cupo en las justas parisinas tras clasificar en las Copas Mundo de Gimnasia Artística. Es el único representante masculino de nuestro país en esta disciplina.

Jhancarlos González, nacido en Samacá y experto en skateboarding, será el siguiente en actuar en París. Consiguió bronces en Asunción 2022, Santiago 2023 y X Games Ventura 2024. El atleta caldense, de 27 años, quiere demostrarle al país y el mundo de qué está hecho.

A la misma hora, competirá Camila Osorio. La tenista cucuteña, actual campeona de la Copa Colsanitas, se verá las caras con Jelena Ostapenko, quien supo conquistar Roland Garros en 2017. Jenny Arias y Angie Valdez cerrarán la jornada con su actuación en el cuadrilátero.

Deportistas colombianos en París 2024: calendario para el sábado 27 de julio

3:00 a. m.: Erika Lasso (judo - 48 kilogramos).

4:00 a. m.: Ángel Barajas (gimnasia artística - barras paralelas).

5:00 a. m.: Jhancarlos González (skateboarding).

5:00 a. m.: Camila Osorio (tenis - sencillos).

8:30 a. m.: Jenny Arias (boxeo - 54 kilogramos).

9:18 a. m.: Angie Valdez (boxeo - 60 kilogramos).

Daniel Felipe Martínez se perderá la contrarreloj de París 2024

'Dani' tuvo un inconveniente con la documentación y no pudo viajar a Francia para disputar la 'crono'. El corredor del Red Bull-Bora-Hansgrohe, quien consiguió el subcampeonato en la última edición del Giro de Italia, solo correrá la prueba de ruta. El pedalista nacido en Soacha, cuatro veces campeón de la Contrarreloj Nacional, tenía ilusión de competir en la prueba que se realizará este sábado, desde las 9:34 a . m.