La publicación de Canelo Álvarez tras derrota con Crawford: ¿Cuándo será la próxima pelea?

La derrota de Saúl “Canelo” Álvarez ante Terence Crawford sigue dando de qué hablar en el mundo del boxeo.

El mexicano perdió por decisión unánime en el Allegiant Stadium de Las Vegas, donde los jueces marcaron 116-112, 115-113 y 115-113 en favor del estadounidense, quien mantiene su invicto y se convirtió en campeón indiscutido del peso supermedio.

A pesar del revés, Canelo, a sus 35 años, dejó un mensaje de resiliencia a sus seguidores. Además, con el contrato firmado con Turki Alalshikh y Riyadh Season, sus próximas peleas están garantizadas hasta 2026.

El mensaje de Canelo tras la derrota ante Crawford

En su cuenta oficial, Canelo compartió unas palabras que reflejan su fortaleza mental:

"Me siento muy orgulloso de todo lo que he conseguido hasta ahora; siempre se quiere ganar, pero acepto esta derrota con humildad y aprendizaje. Estoy muy agradecido con mi equipo por todos los sacrificios que hemos hecho juntos en todos estos años. Yo ya gané porque tengo a mi familia conmigo y a millones de fans que nunca han dejado de apoyarme".

El mexicano insistió en que aún no piensa en el retiro y que seguirá activo en el ring, respaldado por su contrato vigente con Riyadh Season, que contempla al menos cuatro peleas más.

¿Cuándo y contra quién volverá al ring?

Todo apunta a que la próxima presentación de Álvarez sería el sábado 2 de mayo de 2026, fecha que coincide con la conmemoración de la Batalla de Puebla.

También está prevista una pelea en septiembre, en el marco del aniversario de la Independencia de México, siguiendo la tradición de sus presentaciones.

En cuanto a posibles rivales, los nombres que suenan con fuerza son Christian Mbilli, quien acumula un récord de 29 victorias (24 por KO), y Dmitry Bivol, verdugo del mexicano en 2022, con quien Álvarez busca revancha en el peso semipesado.

Otro candidato es David Benavídez, invicto con 30 triunfos, que próximamente enfrentará a Anthony Yarde. Si gana, podría ser el siguiente paso en la carrera del tapatío.

De momento, lo único seguro es que Canelo continuará en la élite del boxeo mundial y que sus próximos combates estarán bajo la lupa de millones de fanáticos.