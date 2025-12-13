CANAL RCN
Partidazos de este fin de semana en Colombia y el Mundo: fechas y horarios

Este fin de semana del 13 y 14 de diciembre se disputarán grandes partidos en Colombia y el Mundo.

Luis Díaz
Foto: AFP

diciembre 13 de 2025
10:05 a. m.
El fútbol no se detiene y este fin de semana promete ser uno de los más intensos del cierre de año, con actividad vibrante en las ligas más importantes del planeta y con definiciones cruciales en Sudamérica. Desde Europa hasta América, los aficionados tendrán una agenda llena de partidos decisivos, clásicos, finales y duelos que pueden cambiar por completo los panoramas competitivos en diferentes torneos.

En Inglaterra, la Premier League continúa su calendario con compromisos de alta exigencia en la parte alta de la tabla, mientras que en España, LaLiga vive una lucha palmo a palmo por los primeros puestos entre clubes que no quieren ceder terreno antes del parón de final de año. A esto se suman otras competiciones de renombre como la Serie A, la Bundesliga y la Ligue 1, donde también hay equipos presionados por sumar para mantenerse en zona de competencias europeas.

Fútbol colombiano: Nacional y Medellín, frente a frente por la Copa BetPlay

Del lado sudamericano, uno de los platos fuertes será la gran final de la Copa BetPlay, un duelo que acapara la atención del público colombiano al enfrentar a Atlético Nacional y a Independiente Medellín. El clásico antioqueño tendrá un capítulo especial, con un título en juego y dos equipos que llegan con necesidades distintas pero con la misma ilusión de cerrar el año levantando un trofeo.

La rivalidad histórica, el ambiente en las tribunas y el peso de una final convierten este encuentro en uno de los más esperados del fin de semana. Nacional buscará hacer valer su tradición copera, mientras que Medellín intentará imponer su orden táctico y su regularidad para sorprender. Sin duda, será un duelo que paralizará a toda Antioquia.

Racing y Estudiantes disputan el título en Argentina

En Argentina también habrá final, esta vez por la Liga Argentina, con Racing y Estudiantes como protagonistas de un choque que promete emoción hasta el último minuto. Ambos equipos han tenido un rendimiento sólido a lo largo de la temporada y llegan con suficiente respaldo futbolístico para pelear por la corona nacional. La intensidad, la presión de la hinchada y el prestigio del campeonato hacen de este encuentro un atractivo imperdible para los seguidores del fútbol en la región.

Sábado 13 de diciembre

  • Atlético Madrid vs. Valencia – 8:00 a.m.
  • Chelsea vs. Everton – 10:00 a.m.
  • Liverpool vs. Brighton – 10:00 a.m.
  • Barcelona vs. Osasuna – 12:30 p.m.
  • Arsenal vs. Wolves – 3:00 p.m.
  • Atlético Nacional vs. Independiente Medellín – 5:00 p.m.
  • Racing vs. Estudiantes – 7:00 p.m.

Domingo 14 de diciembre

  • Crystal Palace vs. Manchester City – 9:00 a.m.
  • Nottingham vs. Tottenham – 9:00 a.m.
  • West Ham vs. Aston Villa – 9:00 a.m.
  • Bayern Múnich vs. Mainz – 11:30 a.m.
  • Alavés vs. Real Madrid – 3:00 p.m.
