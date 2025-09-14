¿Por qué Terence Crawford devolvió los cinturones a Canelo Álvarez tras vencerlo en Las Vegas?

La pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford en el Allegiant Stadium de Las Vegas marcó un antes y un después en la historia del boxeo. El estadounidense derrotó al mexicano y se convirtió en el nuevo campeón indiscutido de los supermedianos, arrebatándole los cinturones del CMB, OMB, AMB y FIB. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue solo la derrota de Canelo, sino el gesto de Crawford al devolverle sus cinturones tras la conferencia de prensa.

El momento sorprendió a los fanáticos, quienes interpretaron la escena como un acto de cortesía o incluso de compasión. Muchos se preguntaron por qué, después de despojarlo de los títulos en el ring, el nuevo monarca se los entregaba de nuevo al peleador mexicano. La respuesta, no obstante, tiene que ver con las reglas y tradiciones que rodean al boxeo de élite.

La tradición detrás de la devolución de cinturones

En el boxeo profesional, los cinturones que porta un campeón como Canelo Álvarez no son los mismos que conserva el nuevo monarca tras destronarlo. Estos cinturones están personalizados con el nombre, fecha y detalles del boxeador que los ganó originalmente. Por eso, cuando alguien como Terence Crawford se convierte en campeón, las organizaciones (CMB, OMB, AMB y FIB) se encargan de fabricar nuevos cinturones oficiales que lo acrediten como el legítimo poseedor de cada título.

De esta forma, devolver las fajillas al excampeón no significa que Crawford haya renunciado a su victoria, sino que simplemente cumplió con el protocolo. El gesto quedó registrado frente a las cámaras, y más allá de la confusión inicial, representó también un acto de respeto hacia la trayectoria del boxeador mexicano.

Un acto simbólico que enaltece la rivalidad

El hecho de que Crawford regresara los cinturones a Canelo Álvarez durante la rueda de prensa pospelea no solo evidenció la formalidad de las reglas, sino también el reconocimiento hacia un rival histórico. El mexicano, visiblemente afectado, confesó sentirse “triste” por lo sucedido, mientras que el estadounidense aprovechó el momento para recordar que había sido subestimado durante años.

Con esta victoria, Crawford no solo se convirtió en el campeón unificado de los supermedianos, sino también en el primer boxeador de la era de los cuatro cinturones en ser indiscutido en tres divisiones distintas. Su récord ascendió a 42 triunfos, 31 de ellos por nocaut, consolidando su lugar como uno de los grandes nombres del boxeo contemporáneo.