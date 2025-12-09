CANAL RCN
Deportes

Canelo Álvarez vuelve al ring: ¿dónde y a qué hora verlo en Colombia este sábado?

Prográmese con el regreso del mexicano Canelo Álvarez al ring este sábado 13 de septiembre.

Canelo
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 12 de 2025
02:56 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La ciudad de Las Vegas ya está preparada para una de las peleas más esperadas del año. Este viernes, el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y el estadounidense Terence Crawford cumplieron con el pesaje oficial, registrando ambos 167,5 libras (75,9 kg), lo que los dejó listos para subir al cuadrilátero este sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium, un escenario con capacidad para 65.000 espectadores.

Canelo expondrá sus cinturones de campeón indiscutido del peso supermediano (168 libras - 76,2 kg) en un combate que promete emociones de principio a fin. La cartelera comenzará a las 6:00 p.m. (hora colombiana), aunque el evento principal se espera entre las 9:00 p.m. y 10:00 p.m., ideal para el prime time de los fanáticos en América Latina.

Así fue el triunfo de Canelo Álvarez sobre William Scull: vuelve a ser campeón indiscutible del peso supermediano
RELACIONADO

Así fue el triunfo de Canelo Álvarez sobre William Scull: vuelve a ser campeón indiscutible del peso supermediano

Crawford busca hacer historia en el boxeo

Terence Crawford llega a esta cita con un récord perfecto de 41 victorias, sin derrotas, y dispuesto a dar el mayor reto de su carrera. El púgil de Omaha subió dos divisiones de peso para alcanzar la categoría supermediana, lo que representa un desafío físico importante frente a un rival natural en esa división.

Si logra derrotar a Canelo, Crawford se convertirá en el primer boxeador masculino en ser campeón indiscutido en tres divisiones, un logro que lo colocaría en la historia grande del deporte. Su motivación y su estilo técnico lo convierten en un adversario de alto riesgo para el tapatío, que no puede permitirse errores si quiere conservar su estatus de monarca absoluto.

Arne Slot recordó con cariño a Luis Díaz y celebró su gran momento con Bayern
RELACIONADO

Arne Slot recordó con cariño a Luis Díaz y celebró su gran momento con Bayern

Expectativa mundial y transmisión en Colombia

La pelea ha generado una gran expectación no solo en Estados Unidos y México, sino en todo el mundo, gracias a la magnitud del evento y al prestigio de los dos protagonistas. Las apuestas lo tienen a Canelo como favorito, pero muchos analistas advierten que la inteligencia táctica de Crawford podría complicarle la noche.

La millonada que ganó Canelo Álvarez al derrotar a Edgar Berlanga por decisión unánime
RELACIONADO

La millonada que ganó Canelo Álvarez al derrotar a Edgar Berlanga por decisión unánime

Para los fanáticos en Colombia y el resto del planeta, la única manera de ver el combate en vivo será a través de Netflix, que transmitirá la velada en su totalidad. Con todo listo y la balanza equilibrada, Las Vegas se alista para ser el epicentro del boxeo mundial este fin de semana.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Luis Díaz

Arne Slot recordó con cariño a Luis Díaz y celebró su gran momento con Bayern

Luis Díaz

Vincent Kompany, DT del Bayern Múnich, reveló cómo regresó Luis Díaz de la Selección Colombia

Selección de Venezuela

Polémica en Venezuela: jugadores se habrían ido de fiesta tras goleada de Colombia

Otras Noticias

Gobierno Nacional

Congreso advierte que artículos del presupuesto 2026 daría facultades extraordinarias al presidente Petro

Legisladores denuncian que el proyecto de presupuesto incluye disposiciones que permitirían al mandatario manejar recursos y contraer deudas sin control del Congreso.

Artistas

Exesposa de reconocido cantante colombiano se accidentó y fue hospitalizada: este es su estado

La mujer detalló qué fue lo que ocurrió y reveló cuál fue el diagnóstico tras los exámenes médicos.

Brasil

Reconocido banco despidió a más de mil empleados por controversial razón

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy 12 de septiembre de 2025: número y signo ganador del último sorteo

Enfermedades

Transfusiones de plasma: la técnica con la que se podrían tratar enfermedades sin cura