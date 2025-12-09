Canelo Álvarez vuelve al ring: ¿dónde y a qué hora verlo en Colombia este sábado?

La ciudad de Las Vegas ya está preparada para una de las peleas más esperadas del año. Este viernes, el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y el estadounidense Terence Crawford cumplieron con el pesaje oficial, registrando ambos 167,5 libras (75,9 kg), lo que los dejó listos para subir al cuadrilátero este sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium, un escenario con capacidad para 65.000 espectadores.

Canelo expondrá sus cinturones de campeón indiscutido del peso supermediano (168 libras - 76,2 kg) en un combate que promete emociones de principio a fin. La cartelera comenzará a las 6:00 p.m. (hora colombiana), aunque el evento principal se espera entre las 9:00 p.m. y 10:00 p.m., ideal para el prime time de los fanáticos en América Latina.

Crawford busca hacer historia en el boxeo

Terence Crawford llega a esta cita con un récord perfecto de 41 victorias, sin derrotas, y dispuesto a dar el mayor reto de su carrera. El púgil de Omaha subió dos divisiones de peso para alcanzar la categoría supermediana, lo que representa un desafío físico importante frente a un rival natural en esa división.

Si logra derrotar a Canelo, Crawford se convertirá en el primer boxeador masculino en ser campeón indiscutido en tres divisiones, un logro que lo colocaría en la historia grande del deporte. Su motivación y su estilo técnico lo convierten en un adversario de alto riesgo para el tapatío, que no puede permitirse errores si quiere conservar su estatus de monarca absoluto.

Expectativa mundial y transmisión en Colombia

La pelea ha generado una gran expectación no solo en Estados Unidos y México, sino en todo el mundo, gracias a la magnitud del evento y al prestigio de los dos protagonistas. Las apuestas lo tienen a Canelo como favorito, pero muchos analistas advierten que la inteligencia táctica de Crawford podría complicarle la noche.

Para los fanáticos en Colombia y el resto del planeta, la única manera de ver el combate en vivo será a través de Netflix, que transmitirá la velada en su totalidad. Con todo listo y la balanza equilibrada, Las Vegas se alista para ser el epicentro del boxeo mundial este fin de semana.