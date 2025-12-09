Arne Slot recordó con cariño a Luis Díaz y celebró su gran momento con Bayern

El entrenador del Liverpool, Arne Slot, aprovechó la rueda de prensa de este viernes, previa al duelo ante el Burnley por la Premier League, para recordar con afecto a Luis Díaz, quien fue figura de los ‘Reds’ hasta su reciente traspaso al Bayern Múnich. El estratega neerlandés no solo destacó el nivel del colombiano, sino que también resaltó el trabajo del equipo técnico de Liverpool, al asegurar que el gran momento que viven algunos de los jugadores que salieron en el último mercado es prueba de la correcta preparación que recibieron en Anfield.

Slot se mostró sonriente al ser consultado por el guajiro y señaló que sigue de cerca su desempeño en la Bundesliga. “No solo Harvey (Elliott), sino también Luis Díaz y su gran arranque en el Bayern Múnich. Es una satisfacción verlos triunfar”, afirmó el técnico en su encuentro con los medios.

Luis Díaz, orgullo de su exequipo

El colombiano ha encajado de gran manera en el esquema del Bayern, siendo determinante en los primeros encuentros de la temporada. Sus goles y asistencias lo han convertido rápidamente en una pieza importante para el conjunto bávaro, algo que Slot considera un motivo de orgullo para Liverpool.

“Es un gran elogio para nuestro equipo de rendimiento y la gente que trabaja aquí, cada vez que un jugador se marcha y logra impactar en su nuevo club. Tyler Morton en el Lyon es otro ejemplo”, añadió el neerlandés, haciendo énfasis en que estos casos validan el proceso de formación y adaptación que el club ha perfeccionado en los últimos años.

Liverpool mira hacia el futuro con optimismo

Pese a las salidas de figuras como Díaz, el técnico aseguró que el equipo está enfocado en el presente y en potenciar a los nuevos talentos que hoy integran la plantilla. Slot cree que el club seguirá siendo competitivo gracias a su estructura y al trabajo de todas las áreas, desde el cuerpo técnico hasta el personal de apoyo. Para él, ver a Luis Díaz brillar en Alemania es una señal de que el camino trazado en Anfield está dando resultados.