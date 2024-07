Cántico de Daniel Muñoz despertó críticas en hinchas de América y Millonarios: "Libertadores no tendrán"

Daniel Muñoz, reconocido por su destacada participación en la reciente Copa América, regresó al estadio Atanasio Girardot con un gesto que cautivó a todos los presentes. El futbolista, en la barra popular de Atlético Nacional decidió vivir desde las gradas el duelo contra América de Cali, reviviendo su pasión de hincha entre la ferviente barra Los del Sur.

Muñoz, quien antes de brillar en los terrenos de juego soñaba con este escenario desde la tribuna sur, se mezcló con los aficionados y entonó cánticos emblemáticos junto a Los del Sur. Este retorno a sus raíces futbolísticas no solo mostró su conexión con el club que lo vio crecer, sino también su compromiso y amor por la camiseta verde y blanca.

Desde joven, Daniel Muñoz ha sido parte integral de la comunidad de seguidores de Atlético Nacional, memorizando cada cántico y celebrando cada victoria como uno más de la hinchada. Su presencia en la tribuna durante el reciente partido no pasó desapercibida, generando una ola de entusiasmo entre los aficionados y demostrando que su corazón siempre estará con el equipo.

El video de Muñoz coreando el conocido ‘Himno a nuestros hijos’ se volvió viral en las redes sociales, capturando su emoción y energía desbordante mientras apoyaba a su equipo. Este gesto no solo fortalece el vínculo del futbolista con la afición, sino que también resalta la importancia del apoyo incondicional de los hinchas en el éxito deportivo.

Por otro lado, los hinchas de América de Cali y Millonarios no recibieron de buena forma su cántico:

“América corriste en El Pascual. Corriste en Medallo sin parar. Fuimos a Tokio y nadie más. Millos, vos que andas siempre en tanquetas no hables más, que allá en Bogotá somos local y es que Libertadores no tendrán, no tendrán.