¿Nuevo escándalo en Catar 2022? En Francia denuncian que hay un "complot pro Messi"

De un sopapo se fue el Mundial de Catar 2022. Pareciera que fuera ayer que llorábamos la no clasificación de la Selección Colombia y ya estamos a un par de días nada más de que cierre el telón con la gran final entre Argentina y Francia este domingo.

El morbo para dicho está a flor de piel, y no solo por la magnitud de lo que se juega en el encuentro, sino por las dos selecciones y la rivalidad que hay entre ellas. Hace cuatro años se enfrentaron en octavos de final con triunfo 4-3 de los galos, por lo que los sudamericanos buscan revancha.

Sin embargo, el partido también se ha calentado en las últimas horas y no tanto por los hinchas de cada país, sino por la prensa. Por ejemplo, desde Francia abrieron el paraguas a una posible derrota asegurando que todo está dado para que gane Argentina, ya que habría un "complot pro Messi" para que el '10' alce su primera Copa del Mundo.

El "complot pro Messi" del que hablan en Francia

La información fue revelada por RMC Sport, añadiendo que la 'albiceleste' ha mostrado un "juego decepcionante" a lo largo del torneo y que su principal motor para levantar la moral ha sido una hinchada que se ha impulsado con "cánticos racistas". Esto último refiriéndose a la barra que se hizo viral en la que fanáticos argentinos aluden al origen migratorio de los jugadores franceses.

"Los franceses no eran los favoritos para ganar el torneo, dado el gran número de ausencias en el plantel, pero los argentinos eran ampliamente favoritos antes del comienzo del torneo. Sin embargo, los Tricolores demostraron ser el equipo más atractivo durante su estadía en Catar, mientras que el equipo de Lionel Scaloni fue criticado hasta su clasificación para la final", añade el artículo.

"Dependerá ahora de los franceses estar concentrados, desarrollar su fútbol y dejar a los argentinos que se comporten tan mal como a veces les gusta. Los franceses podrán tener los tobillos hinchados y eso no tendrá que ver con ninguna pretensión. Será por los posibles golpes de los argentinos donde probablemente sufran. Leandro Paredes, Rodrigo De Paul o incluso Nicolás Otamendi no dudan en meterse en el duelo físico o incluso en poner la suela", continuó.

Por último, Eric Di Meco, exjugador francés y hoy analista, dijo en el artículo que Francia debe dedicarse a jugar al fútbol y no al roce físico, ya que en eso son superados por los argentinos. "No creo que tengamos armas para responder. No creo que debamos entrar en este tipo de duelo con ellos".