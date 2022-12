¡Con todo! Luka Modric explotó por el penal dudoso a favor de Argentina

La imagen del día en el Mundial de Catar 2022 es el buen fútbol que mostró la Selección Argentina de la mano de Lionel Messi y de Julián Álvarez para vencer 3-0 a Croacia y así avanzar a la gran final, pero también se ha hablado una que cambió el partido.

El trámite estaba cerrado, eso sí, con la iniciativa ofensiva para la 'albiceleste', pero el marcador se abrió con un cobro de penal de Lionel Messi tras una falta bastante dudosa que sancionó el árbitro de Domink Livakovic sobre Julián Álvarez. El delantero fue por un balón dentro del área y en la carrera, el arquero también salió achicar y ambos chocaron.

Aunque pareciera que fue un choque fortuito, quizás el árbitro se dejó llevar por la pierna derecha de Livakovic que estaba un poco extendida y así fue cómo derrumbó a Álvarez en el área. Pero la jugada ha sido motivo de discusión y polémica en redes sociales con el paso de las horas.

Modric explotó por el penal en favor de Argentina

De hecho, uno de los que se refirió a la acción fue Luka Modric y dejó ver todo su enojo, pues sabe que fue la jugada que cambió el partido y desarmó el plan de juego de Croacia.

"Estuvimos bien, controlando el partido y luego este córner que no nos da el árbitro y luego penalti, que para mí no era, porque él se tira y se choca con nuestro portero, va a por él, no puedo creer que se haya pitado el penalti. Pero ya está, no podemos cambiarlo", criticó el '10' en la zona mixta del estadio de Lusail.

Modric, de 37 años, se refirió a la acción sucedida en el minuto 32 en que Álvarez chocó con Livakovic y el árbitro Daniele Orsato (ITA) decretó penal para la Albiceleste. Lionel Messi cobró y anotó el 1-0 parcial.

"No ha podido ser, pero ya está, hay que intentar recuperarse e intentar ganar el partido del tercer puesto" el sábado, contra el perdedor entre Francia y Marruecos, que chocan el miércoles en Al Khor, sostuvo. "Estamos tristes, esperábamos estar en otra final, pero bueno, no se ha dado, y enhorabuena, hay que felicitar a Argentina", añadió.

Pese a la derrota 3-0, que evitó que clasificaran por segunda vez consecutiva a la final de la Copa del Mundo (en Rusia-2018 perdieron el título con Francia), Modric destacó el torneo que ha realizado la selección balcánica.

"Hemos hecho un Mundial muy bueno y los partidos con Croacia nunca son castigo, hay un bronce en juego y tenemos que prepararnos, conseguirlo también es un éxito", apuntó.

