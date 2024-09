Panorama oscuro en el Junior de Barranquilla: posible salida del entrenador

La crisis deportiva en el Junior de Barranquilla comienza a prender las alarmas no solo de las directivas sino también de todos los aficionados, quienes ven con preocupación los resultados que ha obtenido el equipo en los últimos compromisos, lo que ha hecho que se comiencen a generar varios rumores sobre lo que sería el futuro de la institución.

Luego del agónico empate contra Jaguares de Córdoba, los hinchas del Junior de Barranquilla comenzaron a mostrar su desacuerdo con el trabajo que ha venido realizando César Farías en el equipo tiburón, pidiendo inmediatamente la salida del entrenador venezolano, quien abrió la posibilidad de salir del club por los resultados deportivos.

¿César Farías se va del Junior de Barranquilla?

En rueda de prensa postpartido en Montería, César Farías se refirió a lo que sería su continuidad en el equipo tiburón, esto teniendo en cuenta los gritos que se escucharon en las graderías del estadio Jaraguay, afirmando que “no le importa si se tiene que ir”, pero que quiere que sus jugadores no se guarden nada en los compromisos.

“A mí desde chiquito me enseñaron a luchar. Eso lo llevé a mi carrera y todo lo que hago en la vida. Les dije a los jugadores que no me importa si me tengo que ir, pero que yo sienta que dejaron todo. Es difícil decir en la derrota lo que se hizo bien. Sé que mi personalidad me hace tener unas viudas que me pegan todos los días, pero no importa. Hay que meter una levantada y va a ser más fácil si estamos todos juntos”, fueron las primeras palabras del estratega.

Además, el entrenador aprovechó la oportunidad para realizar un análisis de lo que fue el compromiso contra el equipo de Montería, dejando claro que Jaguares ha venido de menos a más en el torneo, mientras que el Junior viene sin confianza, esto teniendo en cuenta lo sucedido en los partidos anteriores.

“Arrancamos muy bien el partido. Tuvimos cinco situaciones en los primeros 22 minutos ante un equipo que está luchando y que viene de hacer un gran partido en Bogotá. Nosotros venimos sin confianza ni seguridad. Hemos generado ocasiones y no las hemos metido, así que nos desesperamos”, agregó el entrenador.

César Farías confía en darle la vuelta a la situación del Junior

Por último, el entrenador venezolano afirmó está buscando la manera para cambiar la situación del Junior de Barranquilla, asegurando que “las historias bonitas se empiezan a escribir en la adversidad”.

“Necesitábamos un respirito como el de hoy. Esta cancha es ancha y la grama está alta, así que es difícil. Me llevo sensaciones buenas. Hay que seguir trabajando y eso es lo que han hecho los muchachos. Las historias bonitas se empiezan a escribir en la adversidad. Tengo muchos años en esto y sé que cuando uno no se desmaya ni desiste, a veces, pega en el palo y entra. No nos vamos a rendir”, finalizó.