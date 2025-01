Champions League tiene a sus 24 'sobrevivientes': posiciones y posibles cruces

Este miércoles 29 de enero, se jugaron 18 partidos de manera simultánea para definir a los 'sobrevivientes' de la inédita liguilla de la Champions League 2024/25. Ocho equipos avanzaron directamente a los octavos de final de la edición 70 de la 'Orejona'; mientras que 16 (del puesto 9 al 24) irán a los cruces de 'playoffs'. Así quedaron los duelos por el repechaje.

Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter de Milán, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, LOSC Lille y Aston Villa reclamaron 'tiquetes' a los octavos de final del máximo certamen organizado por la UEFA a nivel de clubes. Estos equipos tendrán dos jornadas de descanso y esperarán por su rival para ir en busca de un cupo a los cuartos de final.

Del puesto 9 al 16 serán cabezas se serie en la fase previa a los octavos de final. Estos equipos son: Atalanta, Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern Múnich, AC Milán, PSV, PSG y Benfica. Entretanto las escuadras que finalizaron entre las casillas 17 y 24 fueron: AS Mónaco, Brest, Feyenoord, Juventus, Celtic, Manchester City, Sporting y Brujas.

El sorteo de los playoff eliminatorios de la Champions League se celebrará el próximo viernes 31 de enero en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon (Suiza) a las 12:00 hora de Europa Central.

Champions League: ¿Cómo serán los cruces de 'playoffs'?

Para entender cómo se llevará el sorteo conozca el cuadro que realizó la UEFA, haciendo clic acá.

Dependiendo del sorteo, podrían darse cruces como Real Madrid vs. Manchester City, Bayern Múnich vs. Bayern Múnich, Juventus vs. AC Milán y París Saint-Germain vs. AS Mónaco.

El próximo 21 de febrero se sortearán los cruces de octavos de final.

Eliminatorias de la Champions League