Colombia recibirá el Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Colombia se prepara para vivir un momento histórico para los aficionados al fútbol. El próximo 15 y 16 de febrero, el país recibirá el Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA™, como parte del Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ 2026, presentado por Coca-Cola.

Se trata de uno de los objetos deportivos más valiosos y reconocidos del mundo, que llegará a Bogotá como parte de la gira global que antecede al Mundial de 2026 y que permite a los fanáticos ver de cerca el máximo símbolo del fútbol.

Un trofeo que no se queda con los campeones

Aunque el trofeo se entrega al equipo ganador en la final del Mundial, este siempre permanece bajo custodia de la FIFA. Los campeones solo lo sostienen durante la ceremonia de premiación. Posteriormente, reciben una réplica oficial —el Trofeo de los Campeones de la Copa Mundial de la FIFA— elaborada en metal bañado en oro.

Oro macizo y un diseño icónico

El Trofeo Original está hecho de oro macizo de 18 quilates, pesa 6,175 kilogramos y mide cerca de 36 centímetros. Su diseño, creado en 1974, representa a dos figuras humanas sosteniendo el globo terráqueo, una imagen que simboliza la unión de los pueblos a través del fútbol y que se ha convertido en un ícono global del deporte.

Una gira que conecta a los fans con la historia

El Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™, presentado por Coca-Cola, busca acercar a los aficionados a la historia, la emoción y el legado del torneo. A través de esta gira, miles de personas en distintos países pueden vivir la antesala del Mundial y contemplar de cerca el trofeo más codiciado del fútbol.

Coca-Cola, socio histórico de la FIFA

Coca-Cola es el socio exclusivo que hace posible el Tour del Trofeo. Su relación con la FIFA comenzó en 1976 y, desde 1978, es patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA™. Esta alianza ha permitido que el trofeo recorra el mundo y se convierta en una experiencia única para los aficionados antes del inicio del torneo.

La llegada del Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA™ a Colombia marca un hito para el país y representa una oportunidad única para vivir de cerca la emoción y el simbolismo del evento deportivo más importante del planeta.

Más información sobre el tour está disponible en cokeurl.com/trophy-tour.