¿Cuándo se reparará la falla en el suministro que mantiene sin energía a 17 municipios en Santander?

El daño se presentó en la tarde del miércoles y, desde entonces, el servicio se ha estado prestando de manera intermitente.

marzo 10 de 2026
09:23 a. m.
Se completan seis días desde que 17 municipios, en la zona sur del departamento de Santander, reportan fallas en el suministro eléctrico, luego de que una tormenta eléctrica ocasionara daños múltiples en un transformador de 115.000 voltios, en la subestación de Barbosa.

De acuerdo con Óscar Hernández, secretario del Interior de Santander, el daño “obedece a una falla natural, una descarga atmosférica, producto de dos rayos que cayeron en la tarde-noche del día miércoles sobre la estación de Barbosa y generó el daño de esa transformación. De alta pasó a media”.

Desde entonces, los habitantes de municipios como Puente Nacional, Barbosa, Vélez, Guavatá y Jesús María se han visto afectados por la prestación intermitente del servicio, que ha golpeado, sobre todo, a los productores de bocadillo y agricultores en la región.

¿Qué medidas ha adoptado el gobierno local para solucionar la falla?

Mientras avanzan las labores de restablecimiento del servicio, las autoridades locales han recurrido a la electrificadora del vecino departamento de Boyacá, en la frontera sur.

La falla requirió que un nuevo transformador de 54 toneladas fuera trasladado a la subestación de Barbosa para reemplazar el que sufrió daños múltiples, mientras las diferentes cuadrillas de la electrificadora de Santander realizan trabajos técnicos.

¿Cuándo se restablecerá el servicio en condiciones de normalidad?

Según la electrificadora de Santander, con el nuevo transformador instalado, se espera que en el transcurso del día se restablezca el servicio paulatinamente en los 17 municipios afectados.

“Lo ideal”, explicó Juan Carlos Jiménez, líder de mantenimiento de la electrificadora de Santander, “es que quedemos, nuevamente, en una configuración normal, y alimentar los predios de todos nuestros usuarios, garantizando una energía de calidad y buen servicio”.

Hasta entonces, podrían seguir registrándose interrupciones en los municipios afectados o la prestación intermitente del servicio. Cualquier inquietud será respondida las 24 horas del día en la línea gratuita de servicio al cliente 01 8000 971 903.

