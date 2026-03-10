Millonarios sigue acercándose: así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-I

Millonarios continúa dando señales de recuperación en la Liga BetPlay luego de un comienzo de campeonato irregular. En la noche de este martes, el conjunto embajador consiguió una victoria importante frente a Cúcuta Deportivo en el estadio Estadio Nemesio Camacho El Campín, resultado que le permitió seguir escalando posiciones y acercarse nuevamente a la zona de clasificación del torneo.

El equipo dirigido por Fabián Bustos supo imponer condiciones en casa y sumar tres puntos que resultaban fundamentales para recuperar terreno en la tabla. Con este triunfo, el conjunto capitalino alcanzó las 14 unidades y se ubicó en la novena posición del campeonato, muy cerca del grupo de los ocho mejores.

Millonarios recorta distancia con el grupo de los ocho

El panorama comienza a mejorar para el cuadro azul tras varias jornadas en las que los resultados no acompañaron. La victoria frente al conjunto motilón no solo representó un impulso anímico para el plantel, sino también un avance significativo en la clasificación general.

Con 14 puntos en su cuenta, Millonarios quedó a la par del octavo lugar, actualmente ocupado por Atlético Bucaramanga. Sin embargo, el equipo santandereano cuenta con dos partidos menos disputados, por lo que la lucha por mantenerse dentro del grupo de los clasificados promete ser bastante apretada en las próximas fechas del campeonato.

Aun así, el equipo bogotano ha mostrado una mejoría progresiva en su rendimiento colectivo. La idea de juego del técnico Bustos comienza a consolidarse y el plantel parece encontrar mayor equilibrio entre defensa y ataque, aspectos que habían sido señalados como puntos débiles durante las primeras jornadas del torneo.

Deportivo Pasto lidera el campeonato

Mientras Millonarios busca consolidar su recuperación, la parte alta de la tabla también tuvo movimientos importantes durante la jornada del martes. Deportivo Pasto se convirtió en el nuevo líder del campeonato tras alcanzar los 21 puntos, luego de imponerse frente a América de Cali en un compromiso disputado durante la misma noche.

El equipo nariñense ha mostrado una notable regularidad en el torneo y, gracias a su más reciente victoria, logró tomar ventaja sobre varios de sus perseguidores en la clasificación general.

De esta manera, la Liga BetPlay comienza a tomar forma con el paso de las jornadas. Mientras algunos equipos consolidan su lugar en la parte alta, clubes como Millonarios trabajan para recuperar terreno y meterse nuevamente en la pelea por un cupo entre los ocho mejores. Con varias fechas todavía por disputarse, todo indica que la lucha por la clasificación seguirá siendo una de las principales emociones del campeonato colombiano.