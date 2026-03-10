Novio de Alexa Torrex no se guardó nada y estalló tras el supuesto 'coqueteo' de Tebi en La Casa de los Famosos

En los últimos días, varios internautas han asegurado que Tebi habría comenzado a acercarse a Alexa Torrex en La Casa de los Famosos Colombia 2026 y que, incluso, se habrían notado algunas miradas y contactos que denotarían coqueteo.

De hecho, los rumores crecieron cuando Alexa tomó la decisión de taparse con una cobija y conversó varios minutos con Tebi sin que se viera el rostro de ambos.

Fue así como esa versión fue escuchada por Jhorman Toloza, el novio de la creadora de contenido, y él decidió pronunciarse en sus redes sociales. ¿Qué fue lo que dijo?

Jhorman Toloza estalló contra Tebi tras el supuesto coqueteo a Alexa Torrex en La Casa de los Famosos Colombia 2026

En una publicación de Instagram, Jhorman Toloza, el novio de Alexa Torrex, aseguró que, desde su punto de vista, Tebi se ha acercado a su pareja por conveniencia.

Según su análisis, el modelo estaría buscando beneficiarse del apoyo multitudinario que ha recibido la creadora de contenido en las últimas jornadas de votación.

"Chicos, este video lo hago por el bien de Alexa. Dejen de estarla 'shippeando' con Tebi porque ese 'shippeo' falso lo único que va a hacer es perjudicarla. Ese man se le pegó después de que ella entró con el mejor porcentaje en la misma placa que estuvo con Juanda Caribe", comenzó afirmando Jhorman Toloza.

"Porque de resto estaba por su lado, peleaba hasta por la comida y se burlaba de ella y de las 'chicas tormenta'. Esa vaina lo único que está haciendo es darle números a un man que no ha hecho nada en todo el programa y dañarle el juego a Alexa. Esto no lo digo por celos, sino porque estoy pendiente de las redes, de los números y de su Telegram", añadió.

¿Qué ha pasado en La Casa de los Famosos Colombia 2026 en las últimas horas?

En la gala del 9 de marzo de 2026, el 'jefe' notificó que todos los participantes entraban en la placa y se encontraban en riesgo de eliminación.

No obstante, dos famosos se salvaron de esa decisión: Valentino Lázaro por ser el líder de la semana y Juan Carlos Arango por ser el elegido de Juanse Laverde, el último eliminado de la competencia.