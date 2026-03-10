El ‘Pibe’ Valderrama lanzó dardo contra Jhon Jader Durán y su salida de la selección

El debate alrededor de algunos nombres de la selección Colombia volvió a encenderse en las últimas horas luego de unas declaraciones del histórico capitán del combinado nacional. Carlos Valderrama, una de las voces más autorizadas del fútbol colombiano, analizó el presente del equipo tricolor y se refirió a la situación del delantero Jhon Jader Durán, quien en los últimos meses ha estado rodeado de polémica.

Durante una entrevista concedida al programa SportsCenter, el exmediocampista habló sobre el camino que debe seguir el equipo nacional de cara al próximo Mundial y abordó uno de los temas que más discusión ha generado entre aficionados y analistas: la ausencia reciente del joven atacante en las convocatorias de la Selección Colombia.

RELACIONADO Las fechas clave de la selección Colombia hasta el inicio del Mundial

La polémica alrededor de Jhon Jader Durán

El delantero colombiano ha sido considerado uno de los talentos ofensivos más prometedores del país en los últimos años. Sin embargo, su nombre ha estado rodeado de rumores que apuntan a posibles conflictos internos dentro del plantel de la selección.

Según algunas versiones periodísticas, el atacante habría tenido diferencias con parte del grupo de jugadores y con integrantes del cuerpo técnico, situación que habría influido en su ausencia en las convocatorias más recientes del combinado nacional. Aunque oficialmente no se han confirmado todos los detalles, el tema ha generado múltiples opiniones dentro del entorno del fútbol colombiano.

En ese contexto, Valderrama fue directo al referirse a lo ocurrido con el atacante. El exjugador aseguró que, más allá de su talento, las decisiones dentro de un grupo también pasan por la convivencia y el respeto dentro del vestuario.

La opinión directa del ‘Pibe’

Durante la conversación en SportsCenter, el excapitán del combinado tricolor fue contundente al analizar el caso del delantero. “Durán creo que es para el próximo, para este no le va a alcanzar. Él se sacó solo, se sacó solo (…) porque peleó con el grupo y usted sabe que peleó con el grupo. El que pelea con el grupo se saca solo”, afirmó Valderrama.

El ‘Pibe’ también destacó que el atacante posee cualidades futbolísticas indiscutibles, pero insistió en que el talento por sí solo no garantiza la permanencia en un equipo nacional. “Condiciones tiene, por eso está en la Selección, por eso ha jugado donde ha jugado y por eso lo llamaron a Selección. Las condiciones no se le niegan y mete goles, pero no puede pelear con el grupo”, añadió.

Las declaraciones del histórico mediocampista reavivaron el debate sobre el manejo de los vestuarios en el fútbol profesional y el peso que tiene la armonía del grupo dentro de una selección. Mientras tanto, el futuro de Durán en la selección Colombia sigue siendo un tema abierto, especialmente cuando el equipo continúa su preparación y planificación pensando en el próximo desafío mundialista.