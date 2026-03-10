CANAL RCN
Cayó MiLoto nuevamente en el país: este es el millonario premio que se llevó un colombiano

Conozca el lugar donde cayó el millonario premio del sorteo del lunes 9 de marzo.

Volvió a caer el acumulado: MiLoto entregó un nuevo premio millonario
Foto: MiLoto

Noticias RCN

marzo 10 de 2026
10:23 a. m.
En el más reciente sorteo de MiLoto, realizado el lunes 9 de marzo de 2026, un afortunado apostador en la ciudad de Cali logró acertar los cinco números de la combinación ganadora, adjudicándose el espectacular premio mayor de $600 millones.

El sorteo número 0498 fue el escenario donde la combinación ganadora cambió la vida de un colombiano. Los números que permitieron al nuevo millonario alcanzar el acumulado fueron:

03 - 13 - 19 - 21 - 23

Según los reportes oficiales del Operador Nacional de Juegos S.A.S., el tiquete ganador fue adquirido bajo la modalidad manual a través del portal web oficial. Esto demuestra la creciente confianza de los usuarios en los canales digitales para participar en los sorteos nacionales.

¿Cuántos ganadores hubo con el sorteo de este lunes 9 de marzo?

Aunque el premio mayor fue el gran protagonista, la jornada del 9 de marzo fue generosa con miles de colombianos. En total, el sorteo dejó 13.601 ganadores repartidos en las diferentes categorías de premiación:

  • 5 aciertos: 1 ganador ($600.000.000).
  • 4 aciertos: 62 personas, cada una con un premio de $337.450.
  • 3 aciertos: 1.295 ganadores, quienes recibieron $26.250.
  • 2 aciertos: 12.243 apostadores, quienes recuperaron su inversión con un premio de $4.000.
MiLoto distribuyó más de $703 millones en premios durante esta única noche, reafirmando su lema de ser un juego "fácil de jugar y fácil de ganar".

¿Cuándo vuelve a jugar Miloto en el país?

Si usted quiere ser el próximo en celebrar, recuerde que MiLoto juega los días lunes, martes, jueves y viernes. Por solo $4.000, puede elegir cinco números entre el 1 y el 39.

Tras la caída de este gran acumulado, el premio mayor vuelve a su base inicial de $120 millones, la cual irá creciendo sorteo tras sorteo hasta que un nuevo colombiano logre descifrar la combinación de la suerte.

El próximo sorteo de MiLoto se llevará a cabo hoy mismo, martes 10 de marzo de 2026.

