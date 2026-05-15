Boletería para Colombia vs. Costa Rica, en El Campín: precios y cómo comprar

La selección Colombia comienza a vivir el ambiente mundialista y ya tiene confirmado el que será su partido de despedida antes de viajar a la Copa del Mundo de 2026. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo enfrentará a Selección de Costa Rica el próximo primero de junio en el estadio Estadio El Campín, en un compromiso amistoso que servirá como último encuentro ante la afición colombiana antes del inicio de la cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá.

El compromiso genera una enorme expectativa entre los aficionados cafeteros, que tendrán la oportunidad de despedir y acompañar a varias de las figuras más importantes del combinado nacional antes de emprender el viaje rumbo al Mundial. Además del componente emotivo, el partido también será clave para que Lorenzo ajuste los últimos detalles futbolísticos de cara al debut mundialista.

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó que la boletería ya se encuentra disponible bajo distintas etapas de preventa y venta general, con prioridad inicial para clientes Bancolombia.

¿Cómo será la venta de boletería?

La primera etapa de preventa comenzó este jueves 14 de mayo a las 8:00 de la mañana y está habilitada únicamente para algunos clientes Bancolombia. Para acceder a esta fase, los aficionados deberán realizar la compra utilizando la Tarjeta de Crédito Oficial de la Selección Colombia, Visa Infinite, Mastercard Black, American Express Platinum o American Express Metal.

Posteriormente, el viernes 15 de mayo desde las 8:00 a.m., iniciará la segunda etapa de preventa dirigida a usuarios de tarjetas débito y crédito Mastercard Bancolombia. Esta fase estará disponible hasta el sábado 16 de mayo a las 7:59 de la mañana o hasta agotar existencias.

Finalmente, la venta para el público general se abrirá el martes 19 de mayo desde las 8:00 a.m. a través de TuBoleta. La organización confirmó que cada persona podrá adquirir un máximo de cuatro entradas.

¿Cuánto cuestan las boletas para Colombia vs Costa Rica?

Los precios de las entradas varían dependiendo de la localidad elegida dentro del estadio El Campín. La tribuna más costosa será Occidental, con un valor total de 560.000 pesos colombianos incluyendo servicio.

Por su parte, Oriental Central tendrá un costo total de 446.000 pesos, mientras que Oriental Lateral quedó establecida en 309.000 pesos.

Las localidades más económicas para acompañar a la Tricolor serán Norte y Sur, ambas con un precio final de 98.000 pesos colombianos.

Estos son los valores oficiales:

Occidental: $560.000

Oriental Central (baja y alta): $446.000

Oriental Lateral (baja y alta, sur y norte): $309.000

Norte: $98.000

Sur: $98.000

La expectativa alrededor del encuentro es enorme y se espera un estadio completamente lleno para acompañar a la selección Colombia en su último partido antes de iniciar el sueño mundialista en 2026.