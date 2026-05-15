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Los pilares de seguridad para tener en cuenta antes de practicarse una liposucción

Antes de este procedimiento, los cuatro pilares deben cumplirse. De lo contrario, el peligro es inminente.

Noticias RCN

mayo 15 de 2026
04:09 p. m.
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Hay consternación e intriga por lo que le pasó a Yulixa Toloza, una mujer de 52 años que desapareció después de practicarse una liposucción (lipólisis láser) en un local que no contaba con garantías en Bogotá.

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Para entender el caso, hay que remontarse a la mañana del miércoles 13 de mayo. Toloza ingresó a Beauty Láser, un centro estético en el barrio Venecia. Se estima que por la ‘lipo’ le habrían cobrado poco más de tres millones de pesos.

Conmoción por el caso de Yulixa Toloza

El hecho tomó un camino oscuro cuando se conocieron los videos del postoperatorio. La mujer quedó en un grave estado y así se lo comunicó vía WhatsApp a sus amigas.

Posteriormente, dos hombres la sacaron y se la llevaron en un carro particular. Este es el último momento que se supo algo de ella. Son más de 24 horas las que se completaron sin tener pistas sobre su paradero y el de los responsables del procedimiento.

Este caso ha puesto sobre la mesa nuevamente los peligros para la salud que implica hacerse una liposucción en sitios no autorizados (como Beauty Láser). El hecho de no contar con este requisito implica que aquellos que las practican pueden cometer errores que hasta terminan siendo mortales.

¿Cuáles son los cuatro pilares?

La FM habló con el doctor Ernesto Barbosa, expresidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva, para hablar sobre lo que se debe tener en cuenta antes de la ‘lipo’.

Se deben tener en cuenta cuatro pilares de seguridad. El primero es que la persona responsable del proceso debe ser un especialista certificado. Entonces, el paciente debe revisar esta información a través del Registro Único Nacional de Talento Humano en Salud (ReTHUS).

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Lo segundo es que el lugar debe estar habilitado y para corroborar, se puede consultar en la Secretaría de Salud. Los últimos dos pilares es que las instalaciones sean óptimas y se sigan las recomendaciones por parte de las autoridades.

Barbosa alertó que en redes sociales hay mucha publicidad engañosa de centros que no cumplen con los pilares. Por eso, pidió que hubiese regulación para aquel contenido no verídico.

“La lipólisis láser no es otra cosa que una liposucción. Lo utilizan para disminuir la sensación del paciente sobre algún tipo de riesgo”, afirmó al mencionar que la anestesia en los centros ‘de garaje’ son detonantes de toxicidad, convoluciones y complicaciones cardiacas.

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