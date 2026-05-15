Se reanuda la audiencia de proceso que involucra a 1.243 víctimas de la Unión Patriótica

El 11 de mayo se reanudó la audiencia sobre el proceso que involucra a 1.243 víctimas directas del partido Unión Patriótica y 118 postulados, por 576 hechos victimizantes.

Así lo dio a conocer la Sala de Justicia del Tribunal Superior de Bogotá, al indicar que la diligencia será liderada por la magistrada Aura Juliana Duarte. En palabras del despacho 03:

“La reanudación de esta audiencia constituye un avance significativo en el desarrollo de los procesos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición previstos en la Ley 975 de 2005, permitiendo continuar con el esclarecimiento judicial de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país”.

Casos de homicidio, desaparición y desplazamiento serán analizados:

De acuerdo con el Tribunal Superior de Bogotá, dentro del caso serán sometidos a análisis casos con “patrones de macrocriminalidad”, relacionados con los delitos de homicidio, desaparición forzada y desplazamiento.

Lo anterior “en el marco del eje temático denominado violencia generalizada contra líderes sociales, sindicalistas, defensores de derechos humanos y miembros o simpatizantes de la Unión Patriótica (UP), en un contexto de persecución por razones ideológicas y sindicales”.

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Trámite de exintegrantes de grupos criminales se va adelantar en audiencia:

Además, se va a adelantar el trámite y formulación de cargos en contra de exintegrantes de grupos criminales, como:

“Las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio; BCB - Bloque Central Bolívar; Bloque Mineros; Bloque Élmer Cárdenas; Frente Héctor Julio Peinado Becerra; Bloque Calima; Bloque Bananero; Bloque Tolima; Bloque Centauros - Héroes del Llano - Héroes del Guaviare; Bloque Puerto Boyacá y las FARC-EP”.