Selección Colombia: ¿cuándo se conocerá la lista definitiva para el Mundial de EE. UU.?

La expectativa alrededor de la selección Colombia de cara al Mundial de 2026 sigue creciendo y, en las últimas horas, el entrenador Néstor Lorenzo dio un paso clave en la planificación del equipo. El técnico argentino confirmó la prelista de 55 futbolistas bloqueados en sus respectivos clubes para la próxima Copa del Mundo, una decisión que marca el inicio de la recta final hacia la cita orbital que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La preconvocatoria incluye a jugadores habituales en el proceso de Lorenzo, así como algunas alternativas que el cuerpo técnico ha venido siguiendo durante los últimos meses. Aunque la lista no representa la nómina definitiva, sí deja claro cuáles son los futbolistas que están en el radar del seleccionador para afrontar el torneo más importante del fútbol mundial.

Ahora, la principal incógnita entre los aficionados de la Tricolor pasa por conocer cuándo será anunciada la lista final de 26 jugadores que tendrán el privilegio de representar al país en el Mundial.

¿Cuándo debe entregar Colombia la lista definitiva?

De acuerdo con el reglamento establecido por la FIFA, las selecciones participantes tienen plazo máximo hasta el 30 de mayo de 2026 para entregar la convocatoria oficial de 26 futbolistas que disputarán la Copa del Mundo.

Posteriormente, el 2 de junio de 2026, la FIFA publicará de manera oficial todas las nóminas inscritas por las selecciones clasificadas al campeonato. Desde ese momento, los planteles quedarán prácticamente definidos para el inicio del certamen.

Hasta la fecha límite, Néstor Lorenzo y su cuerpo técnico tendrán tiempo para analizar el presente de cada jugador, evaluar posibles lesiones y tomar decisiones definitivas sobre los nombres que quedarán fuera del grupo definitivo.

¿Qué decisiones deberá tomar Néstor Lorenzo?

Uno de los retos más complejos para el entrenador argentino será reducir la extensa prelista a solo 26 nombres. En varias posiciones existe una competencia importante y el rendimiento de los futbolistas en las últimas semanas de la temporada podría terminar siendo determinante.

Además de los referentes habituales del combinado nacional, algunos jugadores jóvenes y otros que atraviesan un buen momento en el exterior esperan convencer al cuerpo técnico para ganarse un lugar en la convocatoria final.

La expectativa también pasa por conocer si Lorenzo apostará por mantener la base que le dio resultados durante las Eliminatorias o si sorprenderá con alguna inclusión inesperada. Lo cierto es que la cuenta regresiva ya comenzó y Colombia se prepara para definir a los elegidos que buscarán llevar al país a ser protagonista en el Mundial de 2026.