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Ejército Nacional abre convocatoria para quienes deseen prestar servicio militar

Esta está dirigida a personas entre 18 y 24 años de edad.

soldados servicio militar obligatorio en Colombia
FOTO: @RECLUTAMIENTOCO

Noticias RCN

mayo 15 de 2026
04:10 p. m.
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El Ejército Nacional de Colombia continúa desplegando con éxito su primera gran convocatoria del año para la incorporación de jóvenes que deseen prestar el servicio militar obligatorio. A través de las 12 zonas de reclutamiento y los 60 distritos militares distribuidos en todo el territorio nacional, la institución busca vincular a miles de ciudadanos de entre 18 y hasta faltando un día para cumplir los 24 años, ofreciéndoles una oportunidad de desarrollo personal, académico y laboral.

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Esta campaña, que se adelanta bajo el lema de servicio y patria, no solo está dirigida a los hombres, sino que consolida la participación voluntaria de las mujeres, una iniciativa que ha tomado una fuerza histórica en los últimos años y que busca promover la equidad de género dentro de las filas de las Fuerzas Militares.

¿Qué beneficios tendrán los jóvenes que presten el servicio?

Las autoridades militares han enfatizado en que los seleccionados recibirán una serie de beneficios económicos y sociales significativos durante y después de sus meses de servicio.

Entre los incentivos económicos se destaca una bonificación mensual equivalente al 50% de un salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV), un incremento sustancial en comparación con años anteriores que busca dignificar la labor de los soldados.

Asimismo, los jóvenes cuentan con cobertura total en salud, alojamiento, alimentación, vestuario y transporte durante su permanencia en la institución.

A nivel educativo y laboral, el tiempo de servicio será computable para la jubilación en los regímenes de pensión, y se otorgarán facilidades para culminar el bachillerato o acceder a formación técnica y tecnológica a través de convenios con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Las principales tareas que desempeñarán los nuevos reclutas estarán enfocadas en la conservación del medio ambiente, la atención humanitaria de desastres, el apoyo a la población civil en brigadas de salud y el resguardo de la infraestructura crítica del Estado.

Requisitos para acceder a ello

Los requisitos para la incorporación son:

  • Tanto hombres como mujeres deben ser colombianos, tener entre 18 años y hasta un día antes de cumplir 24
  • Inscribirse en la página web www.libretamilitar.mil.co.
  • Registrar un correo electrónico y asignar una clave válida por siete días.
  • Completar los formularios de datos personales, familiares y académicos solicitados por el sistema, y seguir las instrucciones.
  • Si no presentan novedad en la inscripción, serán citados por el Distrito Militar para continuar con el proceso.

En el caso de las mujeres, deberán además presentar una prueba de laboratorio de gravidez negativa, tomada ocho días antes de la incorporación.

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