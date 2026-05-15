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"Es indiscutible": Mhoni Vidente sorprendió con su última predicción sobre las elecciones en Colombia

La vidente expresó cuál sería la postura política que se quedaría con la victoria.

Foto: captura de pantalla de redes sociales y diseñada por Magnific.

Noticias RCN

mayo 15 de 2026
05:36 p. m.
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La primera vuelta presidencial en Colombia se llevará a cabo en tan solo 16 días. El próximo 31 de mayo de 2026, los ciudadanos saldrán a las urnas y comenzarán a decidir su nuevo futuro político.

En el último tiempo, las encuestas se han ido equiparando y, como consecuencia, los colombianos se encuentran a la expectativa de lo que pueda ocurrir.

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Es así como no solo han realizado análisis con sus círculos más cercanos, sino que también han consultado a astrólogas muy reconocidas como Mhoni Vidente.

Y, debido a las constantes preguntas, la vidente radicada en México hizo un nuevo análisis y volvió a romper el silencio. ¿Qué dijo?

Esta postura política ganaría las elecciones en Colombia, según Mhoni Vidente

Mhoni Vidente, en una lectura de cartas que realizó el pasado 13 de mayo de 2026, indicó que todo parece indicar que Iván Cepeda no llegaría a la presidencia.

"El candidato de Gustavo Petro, el presidente de Colombia, va a perder completamente en la segunda vuelta. Va a ganar la 'derecha' o el 'centro derecha", enfatizó.

"Este candidato de la 'izquierda' va a quedar completamente en el olvido por situaciones negativas debido a que hubo malos manejos económicos en el país. En Colombia gana la 'derecha' o la 'extrema derecha', eso es indiscutible", agregó.

¿Qué más ha dicho Mhoni Vidente acerca de las elecciones presidenciales 2026 en Colombia?

La astróloga de origen cubano, Mhoni Vidente, ha analizado el escenario político en Colombia desde el inicio del 2026.

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En consecuencia, en temporadas anteriores, ha predicho que las elecciones en el país serán bastante reñidas y que se terminarán definiendo por un porcentaje muy mínimo.

Es importante recordar que, en caso de que no haya un ganador en primera vuelta, los colombianos tendrán que volver a hacerse presentes en las urnas durante el 21 de junio.

 

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