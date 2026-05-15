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Reconocido cantante fue asesinado a tiros: esto se ha reportado

Las autoridades llegaron de inmediato al lugar de los hechos y se encuentran adelantando la respectiva investigación.

Foto: diseñada por Magnific.

Noticias RCN

mayo 15 de 2026
05:02 p. m.
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Este viernes 15 de mayo de 2026 se presentó un hecho que tiene conmocionada a España.

Sobre las 3:00 de la tarde (hora local), un reconocido cantante de flamenco fue baleado y falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas.

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Se trata de Matías de Paula, que tenía 52 años y no solo se presentó durante más de dos décadas en su país, sino que también interpretó sus canciones ante la atenta mirada del público de Japón y Estados Unidos.

¿Qué se sabe del asesinato de Matías de Paula, el reconocido cantante de flamenco de España?

Las autoridades españolas han revelado que el cantante Matías de Paula se encontraba transitando por la localidad de Villanueva de la Serena, en Badajoz.

No obstante, al llegar a la plaza Rafael Alberti, una persona empuñó un arma de fuego, disparó en contra de su humanidad y le causó la muerte casi que de inmediato.

La Policía de España llegó al lugar de los hechos después de que ocurrió el hecho e inició una exhaustiva investigación. Es así como, tras los primeros reportes testimoniales, ya se habría logrado identificar al presunto responsable de los disparos.

Sin embargo, las autoridades continúan tratando de esclarecer las causas y circunstancias de este asesinato que tiene de luto al mundo de la música.

Estas han sido las reacciones tras el asesinato de Matías de Paula, el reconocido cantante de flamenco

Los fanáticos de Matías de Paula se encuentran en shock tras la confirmación de su muerte.

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"Se va uno de los grandes", "no puedo creerlo", "que en paz descanse", "que se haga justicia", "lo siento mucho", "mis condolencias a sus familiares", "qué triste noticia", "quedé fría" y "esto no puede ser", han sido algunos de los mensajes escritos en las redes sociales.

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